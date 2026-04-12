Xiaomi cambia el mando a distancia para siempre: se conecta con el móvil para abrir la puerta a nuevas funciones

Aunque podríamos pensar que el mando a distancia es de esas cosas que no necesitan reinventarse, en realidad han avanzado mucho en los últimos años, como demuestra el nuevo Bluetooth Remote 2 Pro presentado por Xiaomi.

Estamos ante la que es posiblemente la evolución definitiva del mando a distancia, un dispositivo más avanzado de lo que aparenta a simple vista y que hace mucho más que enviar la orden del botón que hemos pulsado.

Para empezar, como su nombre indica, el Bluetooth Remote 2 Pro está basado en conectividad Bluetooth y no depende de la clásica conexión por infrarrojos. Si no hemos probado aún un mando a distancia como este, nos puede sorprender la flexibilidad que ofrece en el uso.

Por ejemplo, con Bluetooth no tenemos que apuntar directamente al televisor para que entienda los botones que hemos pulsado, podemos usar el mando en cualquier postura y posición que queramos, y no se verá afectado por objetos que haya en medio, con Xiaomi prometiendo una señal fuerte y estable en este modelo en concreto.

Pero esa no es la única conexión que tiene. Este mando también tiene NFC, lo que permite conectar con nuestro smartphone y acceder a una de las funciones más interesantes que tiene, el 'casting' o envío de vídeo desde el móvil al televisor.

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro Xiaomi

Si nuestro televisor no es compatible con Google Cast u otras tecnologías de 'casting', podemos simplemente tocar este mando a distancia con el móvil y el vídeo que estamos viendo se enviará de manera automática al televisor.

Esto funciona con cualquier cosa que tengamos en la pantalla del móvil, ya sea fotografías, vídeos o incluso videojuegos; hasta podemos usar la pantalla del televisor para mostrar documentos o presentaciones que tengamos guardadas en el móvil, ya que ignora todos los pasos que normalmente son necesarios para este tipo de conexiones.

Con la tecnología NFC, la conexión se realizará de manera automática entre el televisor y el smartphone, usando el mando a distancia como intermediario para pasar la información de contacto. Sin embargo, Xiaomi advierte que esta funcionalidad es compatible con su sistema operativo HyperOS y que el televisor debe ser compatible con la plataforma HyperConnect; en otras palabras, debe ser un televisor de Xiaomi.

No es ningún secreto que este mando está mejor preparado para la plataforma de Xiaomi, ya que es capaz de conectarse automáticamente con televisores, reproductores y dispositivos tipo Chromecast.

Al igual que muchos otros mandos a distancia modernos, este incluye un micrófono y un botón para enviar órdenes al televisor; pero la gran diferencia es que está mejor preparado para capturar la voz sin interferencias.

Bluetooth Remote 2 Pro Xiaomi

Respecto a la generación pasada, este mando trae importantes novedades como la carga por USB-C que elimina completamente la necesidad de buscar pilas para el mando, algo que ha sufrido todo el mundo en alguna ocasión.

También se incluye un nuevo botón "TV" completamente configurable para acceder a fuentes como la consola por HDMI, la señal de televisión, el equipo multimedia, o cualquier cosa que tengamos conectada al televisor.

El Bluetooth Remote 2 Pro ya está disponible en China por 99 yuanes, aproximadamente 13 euros al cambio actual, y su lanzamiento en España está por ser confirmado.