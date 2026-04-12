Los prismáticos con visión nocturna que usan la IA para identificar lo que tienes delante: graban en 4K y cuestan 270 €

La oscuridad puede convertir cualquier excursión nocturna en una experiencia frustrante. Los prismáticos de visión nocturna ayudan a ver en la penumbra, pero no a entender lo que se está observando. Algo que cambia con los ScoPix Starlight-AI y la inteligencia artificial (IA).

ScoPix, una empresa hongkonesa, ha creado los prismáticos ScoPix Starlight-AI que define como "el primer sistema de visión nocturna con reconocimiento universal del mundo". Estos prismáticos usan la IA para identificar la fauna y flora que se tenga delante y cuentan con grabación en 4K.

Su inteligencia artificial ha sido entrenada con conjuntos de datos públicos y, con solo pulsar un botón, puede detectar el animal o planta y mostrar al instante información como su nombre, hábitat o descripción.

Incluso dispone de una opción de escucharlo mediante narración de voz para un uso completamente manos libres, que es ideal cuando no puedes apartar los ojos del objetivo.

La empresa afirma que la IA de sus prismáticos tiene una precisión de hasta el 98% con resultados en fracciones de segundo, aunque la fiabilidad en condiciones reales probablemente varíe según el entorno y la iluminación disponible.

La idea de este dispositivo es transformar las salidas nocturnas a la montaña o al campo en experiencias más educativas e informativas, especialmente para aficionados a la observación de fauna o al senderismo nocturno.

En el apartado óptico, combinan un sensor CMOS de grado Starlight con un sistema infrarrojo de tres niveles y un foco de 850 nm que amplía la visibilidad cuando la oscuridad es total. Y el alcance llega a los 300 metros, con zoom digital de 8x y enfoque manual.

Además de ello, la compañía destaca que la combinación de imágenes pasivas en condiciones de poca luz e infrarrojos activos los hace especialmente útiles en entornos nocturnos y remotos. Para documentar lo que ves, incorporan grabación de vídeo en 4K y captura de fotos de 8 megapíxeles.

Los ScoPix Starlight-AI tienen un peso de tan solo 410 gramos, un diseño clásico de los prismáticos tradicionales y están ideados para usarse con la mano, pero incluyen un soporte para trípode para sesiones largas.

También cuentan con 32 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta TF, batería para hasta cuatro horas de uso continuo, certificación IP64 frente al polvo y las salpicaduras, y lentes rellenas de nitrógeno para evitar que se empañen en ambientes húmedos.

Los ScoPix Starlight-AI están actualmente disponibles en la plataforma Kickstarter donde se pueden conseguir desde 291 dólares (unos 270 euros al cambio aproximadamente) para los primeros compradores.