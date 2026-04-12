La herramienta multiusos que parece un tenedor: esconde 10 utensilios, está hecha de titanio y cuesta tan solo 30 euros

Las herramientas multifuncionales están de moda y el mercado lleva años ofreciendo soluciones de todo tipo, como una diminuta que se puede llevar en el llavero u otra que parece un reloj. A ellas se les une ahora EaTi One, una herramienta multiusos que parece un tenedor.

A primera vista parece un simple tenedor-cuchara. Pero este utensilio de titanio, diseñado por un pequeño equipo británico de entusiastas de las actividades al aire libre, esconde en realidad 10 herramientas en una sola pieza. Su filosofía es clara: viaja ligero, lleva menos y no renuncies a nada.

Una propuesta que busca convertirse en el único utensilio que necesitas meter en la mochila antes de salir al campo. No es el primer producto de la marca. La EaTi original, lanzada hace seis años, ya combinaba cuchara, tenedor, cuchillo y abridor de botellas con gran éxito entre la comunidad outdoor.

La posterior EaTi Mag dio un paso más al integrar 10 funciones mediante tres placas magnéticas, aunque a costa de mayor peso y volumen. La nueva EaTi One recoge lo mejor de ambas versiones y lo concentra en una única herramienta compacta, sin placas ni piezas adicionales.

La lista completa de funciones incluye cuchara, tenedor, cuchillo de hoja recta, cuchillo de sierra, pelador, abrelatas, abridor de botellas, palanca, espátula y cúter. Si llevas dos unidades, un adaptador opcional las convierte en pinzas, ampliando aún más las posibilidades.

Los bordes cortantes recorren el mango, aunque los creadores aseguran que están diseñados para ser seguros y cómodos de sujetar, no para cortes de precisión. Para quienes prefieran mayor seguridad, o para regalar a los más pequeños, existen fundas protectoras opcionales para el mango.

La EaTi One viene igualmente con una funda reutilizable de plástico resistente que la protege de arañazos y cortes, y que desplegada funciona como tabla de cortar de 11 x 22 cm, otro elemento que normalmente ocuparía espacio extra en la mochila.

Entre otras características, destaca que la herramienta mide 20,4 x 4 x 1,4 cm, pesa solo 36 gramos y está fabricada íntegramente en titanio, lo que la hace resistente al fuego, a la corrosión y al desgaste del uso intensivo sobre el terreno. Un material premium que justifica tanto su precio como su durabilidad a largo plazo.

El EaTi One está disponible en Kickstarter desde 26 libras (unos 30 euros) para los primeros patrocinadores, con un precio de venta al público previsto de 36 libras (unos 42 euros). La funda protectora se puede añadir por 6 libras (6,89 euros al cambio) adicionales.