El timbre que evita accidentes entre ciclistas y peatones que usan auriculares: 'atraviesa' la cancelación de ruido

A medida que las ciudades se llenan de carriles bici y los peatones se aíslan del mundo con auriculares de cancelación activa de ruido (ANC), el riesgo de accidente aumenta. Y es que, en este escenario, por mucho que los ciclistas toquen el timbre, el peatón no lo escucha, lo que puede terminar en un terrible choque entre ambos; algo con lo que quiere acabar Škoda con un ingenioso invento.

Škoda, el conocido fabricante de automóviles, ha decidido mirar a sus orígenes —la compañía nació fabricando bicicletas en 1896— y ha presentado el DuoBell, un innovador timbre para bicis que utiliza la física y la ingeniería acústica para "hackear" el silencio de los auriculares más modernos del mercado.

El proyecto no es una simple campaña de marketing; detrás hay una investigación profunda junto a audiólogos de la Universidad de Salford, en el Reino Unido. El equipo analizó cientos de señales de audio en modelos de referencia como los de Bose, Sony o Apple.

La tecnología ANC funciona mediante micrófonos que captan el sonido ambiente para emitir una frecuencia invertida que lo anula. Sin embargo, los investigadores descubrieron un "punto ciego": existe una banda de baja frecuencia, entre los 750 y 780 Hz, donde los auriculares actuales son mucho menos eficaces.

El secreto del DuoBell de Škoda es que es completamente mecánico, pero su diseño está afinado como un instrumento de precisión. Su funcionamiento se basa en dos frentes. El primero es el resonador de baja frecuencia, que emite un sonido en esa franja de 750-780 Hz que la mayoría de auriculares ANC no logran suprimir del todo.

Así es el timbre Skoda DuoBell para bicicletas

El segundo frente son los golpes rápidos e irregulares: el timbre cuenta con un segundo resonador que produce sonidos de alta frecuencia con un patrón rítmico irregular.

Los algoritmos de cancelación de ruido necesitan un patrón predecible para actuar; al ser golpes tan rápidos y erráticos, el software no llega a tiempo para procesarlos y el sonido acaba llegando al oído del peatón.

Škoda ha señalado en un comunicado que los resultados en laboratorio del DuoBell son sorprendentes. En pruebas de realidad virtual simulando las transitadas calles de Londres, los peatones equipados con auriculares de gama alta escucharon el DuoBell 22 metros antes que un timbre convencional.

En términos de tiempo de reacción, esto supone unos 5 segundos de margen extra, tiempo más que suficiente para que una persona se aparte de la trayectoria de una bicicleta.

La eficacia ya ha sido probada en el "mundo real" por repartidores de Deliveroo en la capital británica, quienes han reportado una mejora drástica en la fluidez de sus trayectos.

Aunque por ahora el DuoBell es una iniciativa de seguridad y concienciación y no está a la venta de forma masiva, Škoda ha liberado los resultados de su investigación y está colaborando para que este diseño se integre en flotas de bicicletas urbanas.