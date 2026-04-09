"Las cosas van a cambiar a lo grande": este es el iPhone Ultra, su diseño y precio se filtran con todo lujo de detalles

La cuenta atrás para la próxima revolución de Apple ha dado comienzo. Después de que el primer plegable de Apple haya entrado en producción en pruebas, Internet se ha llenado de filtraciones sobre el nuevo dispositivo, dejando claro que Apple ha finalizado muchos aspectos, como el diseño, el precio y el nombre.

Empezando por esto último, ya todo indica que "iPhone Ultra" será el nombre definitivo del nuevo dispositivo, y no "iPhone Fold" como ha sido conocido como hasta ahora; Mark Gurman de Bloomberg fue el primero en revelar este cambio y ahora ha sido confirmado por otras filtraciones.

Con el iPhone Ultra, Apple pretende apelar a un tipo diferente de usuario que busque la mejor experiencia posible sin importar el precio, y coincidirá con otros productos "Ultra" como el Apple Watch Ultra y la gama de procesadores M Ultra, además de otros dispositivos futuros.

El iPhone Ultra se filtra

Por lo tanto, eso también significa que el iPhone Ultra será el smartphone más caro de Apple. Según ha explicado Gurman esta misma semana, se espera que el precio del plegable "cruce la línea de los 2.000 dólares".

En otras palabras, será más caro que el iPhone 17 Pro Max, que incluso en su máxima configuración de 2 TB de almacenamiento se queda en los 1.999 dólares en los Estados Unidos, aunque Gurman no ha confirmado cuál será la configuración de memoria con este precio.

iPhone Ultra en una imagen renderizada fpt.

Eso también significa que en España es prácticamente seguro que el iPhone Ultra supere la barrera de los 2.000 € ampliamente, debido a la política de precios de Apple que impone un coste adicional para el consumidor.

¿Y qué conseguiremos pagando esa cifra? Pues la buena noticia es que Apple quiere que merezca la pena, y para ello, "las cosas van a cambiar a lo grande", en palabras de otro experto, Jon Prosser, que ha compartido imágenes renderizadas del iPhone Ultra, además de información adicional.

Las imágenes confirman que el iPhone Ultra será el smartphone más fino de Apple, con un grosor de 4,5 mm, inferior incluso al del iPhone Air; algo necesario para conseguir un grosor razonable con el móvil cerrado.

Una bisagra de metal líquido une las dos partes del móvil, y es una de las responsables de la parte más llamativa del dispositivo: la eliminación de la arruga central que ha sido tan habitual en móviles plegables hasta la fecha.

Sin embargo, eso implica la vuelta de Touch ID, integrado en el botón de encendido, por primera vez desde los viejos modelos de la gama iPhone SE. Apple por ahora no puede meter los componentes necesarios para Face ID.

Modelos a escala del iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra y iPhone 18 Pro

Puede ser difícil hacernos una idea de cómo será este dispositivo en la mano con estas imágenes. Afortunadamente, también se ha filtrado un modelo del iPhone Ultra en tamaño real, y ha sido comparado con los próximos iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max con los que compartirá evento el próximo mes de septiembre.

En la imagen, se muestra cómo el iPhone Ultra tendrá una pantalla exterior muy pequeña en comparación incluso con el iPhone 18 Pro; pero eso ha sido necesario para obtener una proporción más ancha para la pantalla interior, lo que debería mejorar su usabilidad.