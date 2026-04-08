Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el taladro más barato: cuesta 15,99 euros

Lidl, uno de los supermercados más populares en España, cuenta con un amplio catálogo en el que se pueden encontrar una variedad de productos de electrónica con una buena relación entre calidad y precio, como cargadores de móvil o un nuevo taladro inalámbrico por solo 15,99 euros.

El supermercado tiene a la venta un nuevo taladro inalámbrico, a batería de 20 V, fabricado por la marca Parkside que está llamado a ser todo un éxito: se puede conseguir por 15,99 euros, cuando su precio original es de 19,99 euros; lo que supone un 20 % de descuento.

Un chollo que está disponible por tiempo limitado, ya que se espera que pronto vuelva a su coste original y que es uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,7 estrellas de 5 posibles.

"Es un taladro rápido y con una excelente relación calidad-precio. Tiene mucha potencia y, hasta ahora, me ha servido para cualquier pared y varios tipos de madera. Además, es adecuado para uso recreativo", señala uno de los clientes de Lidl.

En cuanto a las características de este dispositivo —del que se esperan largas colas para hacerse con él—, el taladro inalámbrico 20 V de Parkside es ideal para taladrar en madera, metal y plástico. Además, viene con un potente motor con engranaje de 2 velocidades y luz de trabajo LED integrada.

El taladro inalámbrico Parkside que vende Lidl. Lidl Omicrono

También destaca su velocidad sin carga de 0 a 1500 min⁻¹, su par máximo de 45 Nm, su capacidad del portabrocas de 1,5 a 13 mm, y su diámetro de perforación de 30 mm en madera y de 13 mm en metal.

El taladro inalámbrico cuenta igualmente con un peso aproximado de 1,27 kilogramos, unas medidas de 21,3 centímetros de largo, 19,6 cm de ancho y 7,5 cm de alto.

Lidl señala igualmente que el taladro dispone de un portabrocas de sujeción rápida de una sola funda de metal con bloqueo radial, una velocidad "infinitamente variable con función Quickstop", un bloqueo automático del husillo y equipamiento 'Softgrip' antideslizante.

Asimismo, viene con un práctico clip para cinturón con función de abridor de botellas y un maletín de almacenamiento para guardarlo cómodamente. Eso sí, es importante señalar que el taladro se entrega sin batería ni cargador, pero es compatible con todas las baterías de la serie Parkside X 20 V Team.