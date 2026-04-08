El MacBook Neo ha tenido tanto éxito que ha agotado los chips de Apple: la firma ya trabaja en aumentar su producción

Apple sorprendió a la industria el pasado mes de marzo con el anuncio del MacBook Neo, su portátil más económico —menos de 700 euros— con chip de iPhone que ha supuesto un golpe maestro para satisfacer al gran público. La firma ha vendido tantos dispositivos que se ha quedado sin procesadores y planea aumentar la producción.

El analista Ben Thompson ha señalado que la compañía de la manzana mordida se encuentra actualmente en conversaciones con sus proveedores para abordar el dilema que, teniendo en cuenta el alto precio del aluminio y de los chips DRAM, suponen las ventas del MacBook Neo, que han superado todas las expectativas.

Un éxito de ventas que ha provocado que las existencias de los chips se estén agotando, lo que supone un importante problema al que la firma le debe buscar una solución.

Las dudas de Apple ahora mismo pasan por si aumentar la producción de su portátil, asumiendo un coste más alto, o dejar que se agoten sus existencias de componentes, según fuentes familiarizadas con este asunto.

El MacBook Neo utiliza como chip el A18 Pro de Apple que es el mismo que la firma californiana usó en el iPhone 16 Pro. La cosa está en que el portátil emplea procesadores que no son nuevos, sino que son restos de la producción original.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Es decir, el MacBook Neo se diseñó a partir de chips útiles pero sobrantes que, de otro modo, se habrían desechado. Sin embargo, el éxito del ordenador portátil ha hecho que las existencias de estos chips desechados se agoten antes de satisfacer la demanda.

Un nuevo modelo

A la vez que Apple resuelve este dilema, los rumores ya apuntan a que la compañía de la manzana mordida ya se encuentra trabajando en el desarrollo de un nuevo MacBook Neo, que recibiría una importante actualización.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Según Tim Culpan, columnista tecnológico afincado en Taiwán y antiguo reportero de Bloomberg , Apple planea lanzar un nuevo MacBook Neo el año que viene. Un ordenador que estaría equipado con una versión del chip A19 Pro de los iPhone 17 Pro.

Un detalle que significaría que la próxima versión del portátil contaría con 12 GB de RAM, que es la misma cantidad de memoria unificada que incorpora el chip en los modelos iPhone 17 Pro; mientras que el modelo actual tiene 8 GB de RAM.

Aunque el chip A19 Pro del iPhone 17 Pro incorpora una GPU de 6 núcleos, el analista Culpan apunta que Apple usará una versión optimizada con GPU de 5 núcleos para el MacBook Neo. Una cifra que, en cualquier caso, iguala la del modelo actual, por lo que no supondría ninguna mejora en este apartado.