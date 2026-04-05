En China ya están alquilando gafas inteligentes para hacer trampas en los exámenes: adiós a los bolis con chuleta

En Occidente, las gafas inteligentes no han conseguido despegar del todo entre los consumidores, especialmente por los temores relacionados con la privacidad, que escándalos como el de las Meta Ray-Ban demuestran que no están infundados.

Pero en China, la historia es bien diferente. Allí, las gafas inteligentes están ganando cada vez más adeptos y fabricantes como Xiaomi y Alibaba ya ofrecen sus propios dispositivos wearables completamente integrados en sus plataformas.

Las últimas versiones de las gafas inteligentes incluso tienen acceso a los últimos modelos de inteligencia artificial, y gracias a la cámara integrada, son capaces de responder a cualquier pregunta relacionada con el entorno; como por ejemplo, las respuestas a las preguntas del examen.

En Rest of World han obtenido testimonios de jóvenes chinos que se han sumado a la última moda: alquilar gafas inteligentes durante un día, por precios que varían entre los 40 yuanes (5 euros) y los 80 yuanes (10 euros) dependiendo del modelo.

Teniendo en cuenta que estas gafas suelen costar entre 250 y 1.000 euros, el alquiler se ha convertido en una opción muy atractiva para consumidores jóvenes que sólo quieren tener acceso a las últimas funciones inteligentes.

Por ejemplo, una de las jóvenes entrevistadas afirma que suele alquilar estas gafas para buscar chollos de ropa. Mientras está en la tienda, puede tomar fotos de las etiquetas sin que nadie se de cuenta y buscar automáticamente el mismo producto con un precio más bajo en plataformas online.

Pero la misma joven también confesó otro uso menos honestos para las gafas inteligentes: hacer trampas en los exámenes de temas que se le dan peor, usando las cámaras y las pantallas integradas para ver las respuestas.

Xiaomi AI Glasses El Androide Libre

El usuario es capaz de escanear las preguntas y ver las respuestas directamente en las lentes usando la tecnología holográfica que algunos modelos de gama alta ya tienen, y así no llaman la atención con un asistente de voz.

De hecho, este método tiene tanto éxito que se ha formado una pequeña economía en las universidades chinas, con estudiantes alquilando las gafas a otros por una cuantía inferior, algo que puede ayudar a costear modelos más avanzados y caros.

Los mercados de segunda mano se están llenando de ofertas de alquiler de gafas, siendo publicitadas como capaces de solucionar problemas de matemáticas e inglés; los modelos que se pueden controlar con dispositivos como anillos son más solicitados porque no requieren el control por voz.

Gafas inteligentes de Alibaba El Androide Libre

Las principales universidades chinas ya han anunciado una prohibición de gafas inteligentes durante los exámenes, pero los estudiantes se han dado cuenta de que muchos profesores no son capaces de distinguirlas de gafas convencionales y pueden fingir la necesidad de unas gafas de graduación.

Para comprobar hasta qué punto unas gafas inteligentes pueden ayudar en un examen, investigadores de la Universidad de Hong Kong hicieron un experimento, y el resultado es que el usuario de gafas obtuvo puntuaciones que le colocaron entre los cinco mejores de una clase de 100 estudiantes.

El propio gobierno chino está ayudando a esto sin querer, después de anunciar que este año iba a poner en marcha un programa de subsidios para comprar gafas inteligentes, lo que supondrá un descuento del 15% del precio con un máximo de 500 yuan (60 euros). Algunos usuarios están aprovechando para comprar las gafas más potentes del mercado y alquilarlas, recuperando la inversión en apenas unos días.