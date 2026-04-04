JBL lanza en España sus nuevos altavoces portátiles Xtreme 5 y Go 5: una mayor potencia y autonomía para montar fiestas

Los altavoces portátiles llevan años siendo los grandes protagonistas de cualquier reunión improvisada, escapada de fin de semana o tarde en el parque. Y ahora, JBL redobla su apuesta por el mercado español con dos nuevos lanzamientos que apuntan a lo más alto de su categoría: el JBL Xtreme 5 y el JBL Go 5.

JBL ha anunciado la llegada a España de los nuevos Xtreme 5 y Go 5, que suponen una gran actualización de dos de los altavoces favoritos de los usuarios de la marca. Unos dispositivos que combinan el 'Legendary JBL Sound' con un diseño renovado y nueva iluminación ambiental en los bordes para montar la fiesta en cualquier parte.

El JBL Xtreme 5 incorpora, además, 'AI Sound Boost' y el modo 'Smart EQ' para ofrecer un sonido enriquecido y potente, mientras que el JBL Go 5 hace que el emparejamiento estéreo sea aún más sencillo gracias a 'AirTouch'.

Así son los nuevos altavoces

En cuanto a las características de los nuevos altavoces portátiles de la firma, el JBL Xtreme 5 ofrece unos graves un 10 % más profundos y un sonido más potente que la generación anterior; además de un diseño acústico, compuesto por dos tweeters, un subwoofer y una mayor potencia de salida para un sonido contundente.

Mientras que 'AI Sound Boost' minimiza la distorsión incluso a volúmenes altos. También destaca el nuevo modo 'Smart EQ' con inteligencia artificial, que optimiza automáticamente los ajustes de sonido para música o voz, para que siempre escuches la mejor versión de lo que estés reproduciendo.

PJBL Xtreme 5. JBL Omicrono

El nuevo JBL Xtreme 5 ofrece igualmente varios modos de iluminación ambiental, es robusto, resistente al agua y al polvo y tiene un nuevo diseño de los soportes que lo hace aún más estable, con unos bordes de goma que le protegen frente a golpes y caídas (al igual que el JBL Go 5).

Otro detalle interesante es la batería, que ofrece hasta 24 horas de reproducción de música, con 4 horas adicionales gracias al 'Playtime Boost EQ'.

El JBL Xtreme 5 dispone igualmente de 'JBL Auracast' para un emparejamiento estéreo y conexión con múltiples altavoces, una conexión USB Audio sin pérdidas y está disponible en negro, azul y camuflaje por 349,99 euros.

Por su parte, el JBL Go 5 está diseñado con un nuevo logotipo con contorno hueco que mejora el diseño y ayuda a optimizar la salida de sonido y el rendimiento; y mantiene la identidad icónica de siempre, pero con un sonido mejorado: es un 10 % más potente que su predecesor.

JBL Go 5. JBL Omicrono

Este altavoz viene con 'AirTouch', que hace que el emparejamiento estéreo sea más sencillo, con solo juntar dos altavoces; cuenta con 'Legendary JBL Sound' mejorado, con graves más profundos.

También incorpora iluminación ambiental en los bordes e indicadores visuales integrados, que facilitan comprobar si el altavoz está encendido, emparejado, con poca batería o en 'modo Auracast' para conectar varios altavoces.

El JBL Go 5 ofrece hasta 8 horas de reproducción, con 2 horas adicionales gracias al 'Playtime Boost EQ'; una reproducción de audio USB-C sin pérdidas; resistencia al agua y al polvo; y está disponible en 10 colores por 49,99 euros.