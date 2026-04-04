JBL Xtreme 5.

JBL Xtreme 5. JBL Omicrono

Hardware

JBL lanza en España sus nuevos altavoces portátiles Xtreme 5 y Go 5: una mayor potencia y autonomía para montar fiestas

La compañía pone a la venta sus nuevos altavoces portátiles que combinan el 'Legendary JBL Sound' con un diseño renovado y nueva iluminación ambiental.

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Los altavoces portátiles llevan años siendo los grandes protagonistas de cualquier reunión improvisada, escapada de fin de semana o tarde en el parque. Y ahora, JBL redobla su apuesta por el mercado español con dos nuevos lanzamientos que apuntan a lo más alto de su categoría: el JBL Xtreme 5 y el JBL Go 5.

JBL ha anunciado la llegada a España de los nuevos Xtreme 5 y Go 5, que suponen una gran actualización de dos de los altavoces favoritos de los usuarios de la marca. Unos dispositivos que combinan el 'Legendary JBL Sound' con un diseño renovado y nueva iluminación ambiental en los bordes para montar la fiesta en cualquier parte.

El JBL Xtreme 5 incorpora, además, 'AI Sound Boost' y el modo 'Smart EQ' para ofrecer un sonido enriquecido y potente, mientras que el JBL Go 5 hace que el emparejamiento estéreo sea aún más sencillo gracias a 'AirTouch'.

Así son los nuevos altavoces

En cuanto a las características de los nuevos altavoces portátiles de la firma, el JBL Xtreme 5 ofrece unos graves un 10 % más profundos y un sonido más potente que la generación anterior; además de un diseño acústico, compuesto por dos tweeters, un subwoofer y una mayor potencia de salida para un sonido contundente.

Mientras que 'AI Sound Boost' minimiza la distorsión incluso a volúmenes altos. También destaca el nuevo modo 'Smart EQ' con inteligencia artificial, que optimiza automáticamente los ajustes de sonido para música o voz, para que siempre escuches la mejor versión de lo que estés reproduciendo.

PJBL Xtreme 5.

PJBL Xtreme 5. JBL Omicrono

El nuevo JBL Xtreme 5 ofrece igualmente varios modos de iluminación ambiental, es robusto, resistente al agua y al polvo y tiene un nuevo diseño de los soportes que lo hace aún más estable, con unos bordes de goma que le protegen frente a golpes y caídas (al igual que el JBL Go 5).

Otro detalle interesante es la batería, que ofrece hasta 24 horas de reproducción de música, con 4 horas adicionales gracias al 'Playtime Boost EQ'.

JBL Sense Pro

El JBL Xtreme 5 dispone igualmente de 'JBL Auracast' para un emparejamiento estéreo y conexión con múltiples altavoces, una conexión USB Audio sin pérdidas y está disponible en negro, azul y camuflaje por 349,99 euros.

Por su parte, el JBL Go 5 está diseñado con un nuevo logotipo con contorno hueco que mejora el diseño y ayuda a optimizar la salida de sonido y el rendimiento; y mantiene la identidad icónica de siempre, pero con un sonido mejorado: es un 10 % más potente que su predecesor.

JBL Go 5.

JBL Go 5. JBL Omicrono

Este altavoz viene con 'AirTouch', que hace que el emparejamiento estéreo sea más sencillo, con solo juntar dos altavoces; cuenta con 'Legendary JBL Sound' mejorado, con graves más profundos.

También incorpora iluminación ambiental en los bordes e indicadores visuales integrados, que facilitan comprobar si el altavoz está encendido, emparejado, con poca batería o en 'modo Auracast' para conectar varios altavoces.

JBL Bar 1300 MK2.

El JBL Go 5 ofrece hasta 8 horas de reproducción, con 2 horas adicionales gracias al 'Playtime Boost EQ'; una reproducción de audio USB-C sin pérdidas; resistencia al agua y al polvo; y está disponible en 10 colores por 49,99 euros.