Adiós a la peluquería: este revolucionario invento te permite crear en casa tu propio tinte para el pelo personalizado

La tecnología ha permitido realizar el trabajo de la peluquería directamente en casa. Desde el cepillo de Xiaomi que emite iones negativos para conseguir el peinado perfecto hasta el invento de Dyson para moldear y secar el pelo más rápido, pasando por un nuevo dispositivo que permite crear tu propio tinte de color personalizado sin salir de casa.

Zuvi, empresa conocida por sus secadores de pelo que usan luz en lugar de calor, acaba de dar el salto a una nueva categoría con ColorBox, un sistema de coloración capilar para el hogar pensado para quienes disfrutan experimentando con tonos vibrantes y atrevidos; y que ya se puede reservar por 149 dólares (unos 137 euros al cambio).

Los envíos arrancarán el 1 de junio y en el kit se incluye placa de pesaje, cartuchos, recipiente, guantes, varilla mezcladora, pincel con peine y cable USB tipo C. En cuanto al funcionamiento de ColorBox, es sencillo: funciona como una impresora, pero en lugar de tinta sobre papel, produce un tinte personalizado para el cabello.

El dispositivo cuenta con tres cartuchos de colores primarios —amarillo, azul y rojo— y una crema diluyente a base de acondicionador que, combinados, permiten generar miles de tonalidades distintas.

El control de ColorBox se realiza desde una aplicación móvil con una biblioteca de más de 1.000 tonos preestablecidos, aunque también permite crear colores desde cero o subir cualquier imagen para seleccionar un tono concreto.

ColorBox. el dispositivo para crear un tinte de pelo en casa. Zuvi Omicrono

Una vez dispensados los tintes en las proporciones exactas, basta con mezclarlos manualmente durante un par de minutos. Si el resultado no convence, se pueden hacer ajustes añadiendo pequeñas cantidades hasta afinar el tono.

La aplicación, además, guarda un historial de todos los colores creados para reproducir favoritos en el futuro, y puede generar un acondicionador con pigmentos del mismo color para mantener el tono entre sesiones.

Los creadores de ColorBox destacan que el sistema usa una fórmula semipermanente que no altera el pigmento natural, sino que añade color a la capa externa del cabello.

Cabe señalar que el resultado puede variar según el color base y si el cabello ha sido previamente decolorado, y el tinte se desvanece gradualmente con los lavados, convirtiéndolo en una opción perfecta para experimentar sin compromiso.

Además, su textura cremosa facilita la aplicación sin goteos y cualquier mancha en la piel se elimina fácilmente, y el tinte es vegano, no se ha probado en animales y libre de amoníaco, PPD y peróxido.