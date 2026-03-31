Es oficial: los precios de la memoria RAM caen un 30% en una semana tras la espantada de OpenAI y el logro de Google

La industria de la memoria RAM puede estar ante el momento de la verdad, después de dos revelaciones que van a cambiar completamente el sector de la inteligencia artificial del que ha dependido tanto el último año.

Según los últimos datos del mercado obtenidos por WccfTech, los precios de los módulos de memoria RAM DDR5 han caído un 30%, marcando la primera bajada de precios perceptible desde que los precios se dispararan por la fuerte demanda del sector de la IA.

Según el medio chino UDN, algunos minoristas del país están hablando incluso de un "colapso de precios" y algunos prevén que esto es sólo el principio, con un "cambio de actitud" del mercado, que ha pasado de un "desabastecimiento generalizado" a una sensación de "espera".

La caída de los precios se ha reflejado especialmente en los productos dirigidos al consumidor final, como los módulos de memoria DDR5 de 32 GB, que en Amazon han bajado un 30%; siguen siendo demasiado caros, con un precio de 379 dólares, pero es una caída notable desde los 490 dólares que costaban. Los precios en Amazon España ya empiezan a reflejar estos cambios.

Amazon España ya refleja una caída de precios en la memoria RAM DDR5

El mercado de segunda mano también está empezando a notar esta corrección de precios, y aunque las plataformas de venta aún no se han llenado de módulos usados, los revendedores y distribuidores son conscientes de que el mercado está a las puertas de un gran cambio.

Los fabricantes de memoria RAM están notando especialmente esta corrección, con las acciones de Micron, uno de los tres grandes productores del mercado, cayendo un 10% el pasado lunes y un 30% desde la semana pasada. Rivales como SanDisk y Western Digital también están notando caídas de entre el 7% y el 9% según CNBC.

Por qué la RAM está cayendo

Estas caídas se deben al miedo que existe en el sector de que la demanda de memoria RAM no resulte ser tan elevada como se pronosticaba, por culpa de dos grandes revelaciones publicadas en los últimos días.

Por una parte, el pasado viernes Google presentó TurboQuant, un nuevo algoritmo que reduce el consumo de memoria hasta una octava parte de lo necesario con los modelos de IA actuales sin afectar al rendimiento ni a los resultados.

Aunque los efectos de este nuevo algoritmo aún están por ser demostrados en uso real, la previsión de los analistas es que TurboQuant permitirá ofrecer modelos de memoria más grandes y complejos usando la misma cantidad de memoria RAM o incluso menos, lo que inevitablemente afectará a la demanda global.

La memoria RAM es uno de los componentes más importantes para la inteligencia artificial, cuya eficiencia y utilidad depende en buena medida de la cantidad de datos disponibles y a partir de los que pueda inferir una respuesta correcta.

El elevado consumo de memoria RAM ha obligado a todas las empresas de IA a invertir miles de millones de dólares en comprar todas las existencias disponibles e incluso a comprometerse a adquirir producción futura, lo que ha disparado los precios tanto para el consumidor final como para fabricantes de dispositivos como smartphones.

Ese fue el caso de OpenAI, que el pasado mes de octubre firmó un acuerdo con Samsung y SK Hynix para comprar aproximadamente el 40% de la futura producción mundial de memoria RAM por las necesidades de sus nuevos modelos para ChatGPT y Sora.

Sin embargo, el cierre de Sora por los elevados costes y el bajo retorno ha pillado desprevenido al sector, que ahora tiene serias dudas de que OpenAI vaya a poder cumplir con su compromiso, especialmente después de cancelar planes de miles de millones de dólares para abrir un nuevo centro de datos en Texas.