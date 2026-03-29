La increíble minicasa de solo 20 metros cuadrados para pasar las vacaciones: es autosuficiente y tiene un coste de 119 € la noche

El mercado de las minicasas no deja de crecer y cada vez sorprende con propuestas más ingeniosas. Entre las opciones disponibles destacan desde viviendas prefabricadas transportables hasta otras remolcables o una nueva de apenas 20 metros cuadrados para pasar las vacaciones.

Se trata de Cabin Devin (Cabaña Devín, en castellano), una minicasa realmente pequeña que tiene una superficie de tan solo 20 metros cuadrados que ofrece todo lo necesario para pasar estancias cortas, como unas vacaciones.

Esta minicasa se encuentra instalada en una parcela rural cerca del Castillo de Devín en Bratislava, en Eslovaquia; por lo que no es remolcable, sino que está ligeramente elevada sobre unos pilotes (postes de apoyo anclados al terreno), con un exterior revestido de madera.

Del diseño de la minicasa destacan sus lados, que cuentan con terrazas plegables que amplían el espacio habitable exterior y que, al bajarlas, presentan paredes corredizas de vidrio que permiten la entrada a la casa y una gran luz natural, a lo que también ayudan las claraboyas.

Cabin Devin es autosuficiente: viene con paneles solares instalados en el tejado, que están conectados a baterías, y con un sistema de respaldo alimentado por gas para garantizar el suministro eléctrico en todo momento.

El interior de la mini casa Cabin Devin. Cabin Devin Omicrono

Diseñada desde cero como casa de vacaciones, esta vivienda presenta un interior con un techo alto y una distribución elegante y sencilla, aprovechando al máximo el espacio.

La minicasa se distribuye principalmente en una sola planta, que está ocupada por una zona de estar diáfana que también sirve de comedor; y que incluye desde una mesa con sillas hasta una pequeña cocina con fregadero y un grifo original con forma de tubo alargado.

Cerca de la cocina se encuentran una estufa de leña pequeña y el baño, situado justo detrás y que también tiene un aspecto muy cuidado, con un grifo similar al de la cocina, un lavabo de hormigón, una ducha y un inodoro.

Mientras que el dormitorio es un sencillo altillo al que se accede mediante una escalera de madera desmontable. La minicasa está actualmente disponible como alquiler vacacional y tiene un precio que parte desde los 119 euros la noche.

El proyecto es obra conjunta de los estudios Ark-Shelter y Archekta, con los arquitectos Martin y Viktor Mikovčák al frente, y se desarrolló entre 2023 y 2024. Uno de sus aspectos técnicos más ingeniosos es la ventilación natural pasiva: en verano, el sistema aspira aire fresco desde el suelo elevado por el lado norte y expulsa el calor por las claraboyas; en invierno, el proceso se invierte.

Además, los electrodomésticos son híbridos y cambian automáticamente de electricidad a gas cuando la batería solar baja de un umbral determinado, garantizando así el suministro en todo momento.