Adiós a la grasa: Xiaomi lanza una nueva freidora de aire inteligente de gran capacidad y con 11 modos de cocinado

Xiaomi, que acaba de abrir una nueva tienda en España, concretamente en Barcelona, es más que un fabricante de smartphones. La firma cuenta con una gran variedad de productos que van desde infladores de aire hasta televisores.

Un catálogo que el fabricante chino acaba de ampliar con una nueva freidora de aire inteligente, la Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition de 6,5 litros que actualmente está a la venta en China a través de su plataforma Youpin a un precio de 559 yuanes, unos 70 euros al cambio.

La nueva freidora de aire de Xiaomi destaca por varias características, como su gran capacidad de 6,5 litros que permite preparar comidas para toda la familia de una sola vez.

En cuanto al diseño, la Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition de 6,5 litros cuenta con una rejilla de doble capa para cocinar varios platos a la vez y un interior horizontal de 234 milímetros, que permite cocinar un pollo entero, 24 alitas de pollo o 800 gramos de patatas fritas.

También viene con una cavidad interior de acero inoxidable 304 para mayor durabilidad e higiene, y una cesta de cocción con un revestimiento antiadherente sin flúor, lo que facilita la limpieza y garantiza una cocción segura.

La Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition de 6,5 litros. Xiaomi/Youpin Omicrono

La Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition de 6,5 litros viene igualmente con un depósito de agua de 1,5 litros, que permite cocinar al vapor durante periodos prolongados y preparar hasta siete platos de forma continua sin necesidad de rellenarlo.

Entre otros detalles, el nuevo electrodoméstico de Xiaomi incorpora un generador de vapor de 900 W que alcanza los 130 °C, para una cocción un 30 % más rápida que las vaporeras tradicionales; y 11 modos de cocinado, como vapor o cocción a baja temperatura.

La freidora ofrece igualmente 31 recetas preestablecidas y más de 100 recetas a través de la aplicación Mi Home para smartphones; y cuenta con un control de temperatura preciso entre 30 °C y 230 °C.

Esta tecnología se combina con un sistema de circulación de aire caliente a 360 grados e inyección dinámica de vapor, una combinación que promete resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Otro detalle interesante es que el electrodoméstico se puede controlar manualmente y desde la app para móviles, tiene compatibilidad con el asistente de voz XiaoAI y dispone de una ventana de cocción visible para vigilar los alimentos sin abrir la cesta.