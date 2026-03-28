Se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con la máquina para hacer helados más barata: cuesta 99,99 euros

La llegada de la primavera a España supone también la entrada del buen tiempo en el país, lo que implica poder hacer más planes fuera de casa y hasta darse caprichos culinarios, como tomarse un helado. Un alimento de consumo ocasional que, gracias a la tecnología, se puede preparar fácilmente en casa con diferentes máquinas.

La última en llegar es la nueva heladera multifunción de la marca Ambiano de Aldi, que es la más barata que se puede encontrar y de la que se esperan colas kilométricas de usuarios que busquen hacerse con una de ellas.

Una máquina para hacer helados fácilmente en casa que cuesta tan solo 99,99 euros; que es bastante inferior al coste del popular modelo de Ninja Swirl by CREAMi, que vale 349 euros.

La nueva heladera multifunción de Aldi destaca por contar con un diseño elegante de color negro que casa bien con cualquier cocina y un tamaño compacto, pudiendo colocarla en cualquier lugar y guardarla para que no moleste cuando no se esté usando.

Entre sus principales características destacan su potencia de 800 W, sus 10 funciones preestablecidas, su función de autolimpieza y que incluye un total de 3 recipientes de 500 mililitros con tapas para preparar helados de todo tipo de sabores.

La heladera multifunción de Aldi. Aldi Omicrono

Asimismo, este electrodoméstico dispone de una cuchilla ajustable y todos sus accesorios son totalmente aptos para meterlos en el lavavajillas, lo que hace que su limpieza sea mucho más sencilla y cómoda.

La heladera multifunción de Aldi viene igualmente con una pequeña pantalla y una rueda giratoria que permite seleccionar cualquiera de las 10 funciones preestablecidas; además de un botón para iniciar o parar su funcionamiento.

Una heladera es, en esencia, una máquina diseñada para transformar ingredientes líquidos o semilíquidos —como mezclas de leche, nata, frutas o yogur— en helado cremoso gracias a un sistema de refrigeración y agitación simultáneos. El frío congela la mezcla mientras unas paletas la remueven de forma constante, incorporando aire y evitando la formación de cristales de hielo, lo que garantiza una textura suave y homogénea.

El resultado es un helado artesanal que nada tiene que envidiar al de las mejores heladerías. Más allá del helado clásico, los modelos más avanzados —como la heladera multifunción de Aldi— permiten preparar una amplia variedad de elaboraciones frías: sorbetes, granizados, frozen yogur o batidos helados, entre otros. Esto convierte a este electrodoméstico en un aliado versátil para el verano.