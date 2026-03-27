Sony sube los precios: la PlayStation 5 ahora cuesta 100 euros más por la situación global y la memoria RAM

La crisis de la memoria RAM y los problemas económicos globales se cobran otra víctima; además de los smartphones, todos los dispositivos electrónicos se están viendo afectados, incluyendo las consolas de videojuegos.

Hoy, Sony ha anunciado importantes subidas de precio en toda su gama PlayStation 5 que afectarán directamente a los consumidores sin importar el modelo o la configuración que elijan.

La compañía ha hecho mención explícita a "la continua presión en la situación económica global" para explicar estas subidas de precio, haciendo referencia tanto a la crisis provocada por la guerra de Irán como a la gran demanda de componentes para la inteligencia artificial generativa.

Nuevos precios de PlayStation 5

En España, los precios suben hasta 150 euros dependiendo del modelo, y eso significa que ahora tenemos que pagar como mínimo 599,99 euros para conseguir una PlayStation 5 nueva en las tiendas.

Estos son los nuevos precios de la PlayStation 5:

PlayStation 5 - 649,99 euros . Precio actual: 549,99 euros.

. Precio actual: 549,99 euros. PlayStation 5 Edición Digital - 599,99 euros. Precio actual: 499,99 euros.

Precio actual: 499,99 euros. PlayStation 5 Pro - 899,99 euros. Precio actual: 799,99 euros.

A eso hay que sumar que la PlayStation Portal, el accesorio con pantalla que permite jugar a la PlayStation 5 a distancia como si fuera una consola portátil, también ha subido de precio; eso, pese a que la Portal en realidad no es una consola completa sino que depende de una PS5 para funcionar.

En España, el nuevo precio de la PlayStation Portal será de 249,99 euros, una subida de 30 euros respecto al precio de 219,99 euros actual, aunque en la práctica, era posible encontrarlo mucho más barato debido a la baja demanda de este accesorio.

Cómo conseguir PlayStation 5 más barata

La buena noticia es que los nuevos precios entran en vigor el próximo 2 de abril de 2026. Eso significa que, si nos damos prisa, aún podemos encontrar unidades de la PlayStation 5 a su precio actual.

PlayStation 5 Digital

Sin embargo, debemos tener cuidado de posibles prácticas fraudulentas de ciertas tiendas que pueden adoptar los nuevos precios antes de tiempo. Con menos de una semana de margen, es obvio que mucha gente va a buscar una consola antes de que sea demasiado tarde.

Crisis global

Por el momento, Nintendo y Microsoft no han anunciado una medida similar para sus consolas Switch 2 y Xbox Series S/X respectivamente, pero algunos analistas ya adelantan que "no sería una sorpresa" si también anunciaran nuevos precios en los próximos días ya que sufren de los mismos problemas para obtener suministros, según Eurogamer.

Por otra parte, la situación de Sony es diferente a la de sus rivales, ya que depende más de los ingresos de ventas de hardware; Nintendo se centra más en los ingresos por venta de videojuegos, y en los últimos años Microsoft ha adoptado la misma estrategia adquiriendo una gran cantidad de estudios desarrolladores y sagas muy vendidas, lo que le ha permitido potenciar su servicio Game Pass.

De hecho, esta no es la primera subida de precio para la PlayStation 5, que originalmente costaba 150 euros menos de lo que va a costar a partir de la semana que viene; en su día, Sony alegó un contexto económico difícil por los aranceles impuestos por el gobierno de Trump y un entorno económico global desafiante.

En esta ocasión, la subida de coste de los chips de memoria es demasiado grande para ignorarla, algo preocupante teniendo en cuenta que las compañías ya están pensando en la próxima generación de consolas como la PlayStation 6 o la próxima Xbox, cuyo nombre clave es Project Helix y será básicamente un ordenador para juegos.