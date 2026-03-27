Si Apple consigue lanzar el iPhone Fold este año, será un milagro: desafíos con la pantalla obligan a un cambio

El esperado enfrentamiento entre Samsung y Apple por tener el mejor móvil plegable finalmente puede no ocurrir, después de que la compañía de la manzana se esté planteando retrasar su contendiente.

Esa es la última revelación que Mark Gurman ha compartido en Bloomberg, y que representa un importante cambio de planes para una Apple que estaba lista para meter el plegable dentro de su próxima gama de smartphones.

El plan original era lanzar el iPhone Fold como uno de los tres smartphones nuevos que Apple ofrecerá en el 2026 junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en una clara apuesta por la gama más premium.

Sin embargo, desarrollar un smartphone plegable desde cero es más difícil de lo que podría parecer, incluso si algunos componentes clave como el panel han sido comprados a Samsung, debido a los estándares de calidad de Apple.

En concreto, Apple quiere lanzar un plegable sin ningún tipo de pliegue ni arruga central, uno de los grandes problemas que aún sufren este tipo de dispositivos. Y eso significa que necesita más tiempo para ajustar el hardware y el diseño del dispositivo como lo necesita.

Posible diseño del iPhone plegable, el "iPhone Fold" iphone-ticker Omicrono

Ese es el motivo por el que el lanzamiento del iPhone Fold se verá retrasado y finalmente no llegaría al mercado al mismo tiempo que los iPhone 18 Pro durante el próximo mes de septiembre. En vez de eso, las fuentes de Gurman apuntan a un lanzamiento entre octubre y diciembre de 2026; en otras palabras, a las puertas del año que viene.

Ventaja para Samsung

Eso significa que Samsung tendrá una ventaja de varios meses, ya que su nuevo Galaxy Z Fold 8 Wide, diseñado específicamente para competir con el iPhone Fold con un formato similar, será lanzado a principios de verano.

El iPhone Fold se diferenciará de todos los plegables lanzados por Samsung hasta ahora en las proporciones, con una pantalla exterior de solo 5,5 pulgadas pero más cuadrada y usable sin necesidad de abrir la pantalla interior de 7,8 pulgadas.

A eso hay que sumar que el iPhone Fold usará el nuevo chip A20 de Apple, el más rápido pero también el que necesitará de una mejor disipación de calor, algo especialmente difícil en un plegable que es mucho más fino que un móvil convencional.

Ese es el mismo motivo por el que el iPhone Fold no contaría con Face ID, ya que no habría sitio físico para meter todos los sensores. En vez de eso, veríamos la vuelta de Touch ID con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, igual que han hecho la mayoría de los fabricantes.

Todas estas circunstancias pueden llevar a Apple a retrasar el dispositivo hasta que esté completamente listo, en vez de arriesgarse a lanzar un producto claramente inferior a la competencia, algo importante cuando el precio rondará los 2.000 dólares.