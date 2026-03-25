Apple tendría preparado un iPad barato para este mismo año: llegaría con el procesador A18 y con Apple Intelligence

Tras el éxito del MacBook Neo, su portátil de menos de 700 euros con el procesador A18 Pro de los iPhone que ha sido todo un éxito, Apple planea dar otro golpe en la mesa con un nuevo iPad barato para este mismo año.

Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg, ha señalado que la compañía de la manzana mordida estaría planeando lanzar un nuevo iPad 12 este año, aunque no ha ofrecido ninguna fecha exacta.

Se trataría de un nuevo modelo del iPad básico que abandonaría el chip A16 de Apple para adoptar el A18, el mismo procesador que llevan tanto el MacBook Neo como el iPhone 16 y que es más potente y rápido.

Un procesador que también permitiría al nuevo iPad básico contar con compatibilidad con Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la firma de Cupertino (EEUU), que hasta ahora solamente está disponible en los modelos más caros del iPad Air, iPad mini e iPad Pro.

Al mismo tiempo, esto hará que el iPad sea compatible con la nueva y esperada Siri cuando esté disponible (se espera para finales de este mismo año). No se espera que el nuevo iPad 12 traiga más cambios importantes, ya que todo hace indicar que mantendrá el mismo diseño que su antecesor.

iPad Air M3 Chema Flores Omicrono

El iPad 12 vendría con un cuerpo unibody de aluminio disponible en diferentes colores, una pantalla de 11 pulgadas de tamaño, una cámara principal de 12 megapíxeles y una batería de 28.93 Wh.

Mientras que el almacenamiento base podría traer novedades, dejando disponible la capacidad de 256 GB como la opción más pequeña. Gurman ha indicado igualmente que Apple planeaba lanzar este dispositivo junto con el iPad Air M4 a principios de marzo.

Sin embargo, la escasez de procesadores, una distribución insuficiente del inventario y cambios de marketing intencionados provocaron que esto no fuera posible y que este nuevo modelo tenga que llegar más tarde al mercado.

Pese al retraso, Gurman asegura que el iPad de 12.ª generación está listo y verá la luz este año. El chip A18 lo haría más potente, plenamente compatible con todas las funciones de Apple Intelligence y una opción más atractiva para los compradores.

Lo que queda claro es que Apple daría un paso decisivo al llevar su inteligencia artificial al iPad más asequible, ya que significa que su ecosistema de IA ya no es cosa exclusiva de los dispositivos premium.