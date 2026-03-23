Apple va a dar una lección en el hogar inteligente: los nuevos HomePod y Apple TV con el nuevo Siri "están listos"

La nueva Siri, basada en la inteligencia artificial de Google, está a la vuelta de la esquina con la próxima versión de iOS, y vendrá de la mano de nuevos productos para el hogar inteligente que aprovecharán sus posibilidades.

No es ningún secreto que Apple se encuentra un paso por detrás de sus rivales en lo que respecta a la inteligencia artificial, pero tampoco lo es que eso no ha afectado seriamente a las ventas de sus productos

Además, todo indica que la compañía de la manzana va a dar el golpe este 2026 con la llegada de la nueva Siri, que usará la tecnología de Gemini y la nube de Google para mejorar Apple Intelligence.

Los productos que tal vez se aprovecharán más de la nueva Siri son los dedicados al hogar inteligente, y por eso, Apple habría retrasado el lanzamiento de los nuevos HomePod y Apple TV hasta la llegada de la nueva IA.

Según ha revelado Mark Gurman en Bloomberg, las versiones actuales de los HomePod, HomePod Mini y Apple TV son cada vez más difíciles de encontrar en las tiendas de Apple, que están reportando bajas existencias en todo el mundo.

Habitualmente, Apple mantiene un 'stock' responsable de todos sus productos, y es raro que se quede sin existencias de un modelo concreto; la única ocasión en la que eso ocurre es cuando la compañía está a punto de lanzar una nueva versión del dispositivo, en cuyo caso tiene sentido vaciar los almacenes.

Lo mismo está ocurriendo en esta ocasión. Gurman afirma que los nuevos HomePod y Apple TV "están listos" para ser lanzados cuando sea necesario, y por lo tanto todo el proceso de diseño y desarrollo habría terminado hace ya un tiempo.

De hecho, aparentemente los nuevos productos ya estaban listos el año pasado, pero Apple los habría retrasado hasta que la nueva versión de Siri estuviese disponible; de esta manera, los nuevos modelos vendrían de la mano de todas las mejoras que va a traer la inteligencia artificial.

Apple TV 4K y su mando Chema Flores Omicrono

Apple tiene dos opciones para lanzar el nuevo Siri: con iOS 26.5 o con iOS 27. Teniendo en cuenta que la primera beta iOS 26.5 va a estar disponible a finales de marzo o principios de abril, eso supone que como mínimo algunas de las funciones avanzadas de Siri ya estarán disponibles en un par de semanas.

Sin embargo, la otra opción es que Apple prefiera un lanzamiento a lo grande del nuevo Siri con el próximo iOS 27 que se espera el próximo mes de junio, lo que daría tiempo para implementar más funciones y características.

Por lo tanto, esto supone que Apple anunciará los nuevos dispositivos HomePod y Apple TV en algún momento entre los próximos meses de abril y de junio.

Según los rumores, el nuevo Apple TV vendría con el procesador A17 Pro, que es el chip más viejo de Apple que soporta Apple Intelligence, además de con el chip N1 para obtener WiFi 7, Bluetooth 6 y compatibilidad con Thread para el hogar inteligente.

Por su parte, el nuevo HomePod Mini usaría el mismo chip S9 del Apple Watch, pero no está claro si eso sería suficiente para el nuevo Siri. Por lo demás, contaría con el chip N1 para WiFi 7, una calidad de sonido mejorada, un nuevo chip de ultrabanda ancha y un nuevo color rojo.