España recibe el genial invento de Xiaomi para evitar las gasolineras: revisión de uno de sus productos más famosos

Aunque Xiaomi es más famosa por sus smartphones, como el nuevo POCO X8 lanzado esta semana en España, también ha conseguido hacerse un hueco en muchos sectores, algunos que pueden parecer sorprendentes.

Por ejemplo, uno de los productos más populares de Xiaomi en España siempre ha sido su inflador de ruedas, por increíble que parezca; hasta el punto de que la compañía ha decidido lanzar en nuestro país la nueva versión que fue presentada en China hace apenas unas semanas.

El nuevo Mijia Compact Portable Electric Air Compressor por 39,99 euros es un compresor de aire compacto que, con solo un clic, permite inflar ruedas de manera rápida y segura sin necesidad de conexión gracias a su batería integrada.

Respecto a su predecesor, el nuevo modelo estrena un diseño un 50% más ligero y pequeño, con un peso de apenas 240 gramos, lo que facilita enormemente su almacenamiento, por ejemplo, para llevarlo siempre en el bolsillo o guantera en caso de una emergencia.

Xiaomi afirma que este compresor está diseñado para ser usado principalmente en motocicletas, bicicletas eléctricas, bicicletas, patinetes eléctricos y balones deportivos, aunque también se puede usar para inflar neumáticos de coche en casos de emergencia.

Mijia Compact Portable Electric Air Compressor Xiaomi

De esta manera, un dispositivo como este nos puede ahorrar un viaje a la gasolinera para inflar las ruedas de nuestro vehículo, especialmente ahora que cada vez es más común que te cobren por ello.

Este compresor de aire cuenta con una pantalla integrada que nos permite seleccionar el nivel de presión deseado, aunque también podemos simplemente seleccionar entre diferentes modos predefinidos para diferentes usos.

Por ejemplo, podemos usarlo para inflar las ruedas de nuestra bicicleta, patinete eléctrico, motocicleta o balones de fútbol o baloncesto, además de contar con un modo personalizado en el que podemos definir exactamente la presión.

Mijia Compact Portable Electric Air Compressor Xiaomi

Gracias a la linterna integrada, podemos encontrar la válvula incluso si lo necesitamos de noche, y el proceso de inflado rápido dura apenas 60 segundos. Todo ello, sin necesidad de buscar un enchufe gracias a la batería de litio de 2.000 mAh de capacidad, que según el fabricante permite inflar hasta 8 neumáticos de bicicleta desinflados.

La clave de su buen funcionamiento también se encuentra en el motor sin escobillas de alto rendimiento que gestiona las altas temperaturas para obtener un rendimiento estable en todo momento.

Además, este inflador es capaz de pararse automáticamente cuando alcanzamos la presión que hemos indicado, gracias a la detección inteligente de la presión del neumático, que incluso permite la calibración automática dependiendo de la altitud a la que estemos.