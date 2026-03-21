EEUU lanza un invento para tener cerveza fría siempre: una nevera portátil que se pliega y con capacidad para 93 latas

La primavera ya ha llegado a España y, además de la alergia, con ella llega el buen tiempo. Un escenario que propicia realizar planes al aire libre, como irse de acampada, donde un invento reciente se puede convertir en un gran aliado: la nevera portátil y plegable Snap 'N Go para tener cerveza siempre fría.

Coleman, empresa de EEUU, acaba de presentar la serie Snap 'N Go, que define como la primera nevera portátil de plástico rígido plegable del mundo. Una propuesta pensada para acabar con uno de los grandes problemas de las neveras portátiles: el espacio que ocupan cuando no se usan.

La solución de Coleman es tan sencilla como ingeniosa: con un solo movimiento, la Snap 'N Go se pliega hasta reducirse a un tercio de su tamaño original, pasando de 36 centímetros de altura a tan solo 12.

Una nevera que antes ocupaba todo un hueco del garaje y que ahora se puede guardar como un libro en una estantería.

El sistema de plegado es la clave de este invento y se basa en paredes frontales y traseras con bisagras que, al desplegarse, permiten que las paredes laterales se abatan y fijen el conjunto en su posición.

Así es la nevera portátil plegable Snap 'N Go

Como su propio nombre indica, el mecanismo "Snap 'N Go" se activa con un único movimiento, siendo rápido e intuitivo y sin complicaciones.

Para garantizar que no haya fugas de agua de deshielo, Coleman ha recubierto el interior de cada modelo con una membrana flexible que se retira al plegar la nevera y se coloca bajo la tapa cerrada.

Una vez plegada, la Snap 'N Go recuerda más a un maletín o a una estufa de camping que a una nevera tradicional.

La construcción más delgada y plegable de la Snap 'N Go no alcanza los cinco días de retención de hielo que prometen los modelos Pro de Coleman, fabricados mediante rotomoldeo.

La nevera portátil plegable Snap 'N Go. Coleman Omicrono

Sin embargo, la compañía estima una autonomía de entre 48 y 64 horas según el modelo, tiempo más que suficiente para una excursión, una barbacoa o un fin de semana de acampada.

En cuanto a la capacidad, el modelo más grande admite hasta 52 litros de comida y bebida, o 93 latas sin hielo. Su peso en vacío oscila entre los 6,4 y los 9 kilogramos dependiendo del modelo.

Coleman lanza simultáneamente tres versiones de la Snap 'N Go con el mismo sistema de plegado: el modelo de 52 litros tiene un precio de 240 dólares (unos 220 euros), el de 43 litros sale por 220 dólares (unos 202 euros) y el de 33 litros por 200 dólares (unos 184 euros).