Es oficial: el MacBook Neo es el "portátil de Apple más fácil de reparar en 14 años" y un antes y un después para la marca

El nuevo MacBook Neo tiene visos de convertirse en el lanzamiento más importante del 2026, no sólo para Apple, sino para todo el sector de los ordenadores portátiles. No en vano, hasta rivales como Asus están advirtiendo del peligro que supone.

No es para menos, porque el MacBook Neo parece justo lo que necesitaba el usuario medio: un portátil compatible con las apps de macOS y con el toque de calidad de Apple, todo a un asequible precio de partida de 699 euros.

Y ahora, tenemos que añadir otra medalla: el MacBook Neo es el portátil de Apple más fácil de reparar en muchísimo tiempo, según han descubierto los expertos de iFixit en su reciente análisis, en el que desmontaron el portátil para comprobar hasta qué punto la marca de la manzana está cambiando.

De hecho, por momentos parece que estuviéramos viendo un vídeo de un portátil de otra marca, porque las decisiones tomadas por los ingenieros de Apple con el MacBook Neo son las opuestas a las que han tomado con los MacBook en la última década.

Todo parece diseñado para ser fácil de desmontar, empezando por la tapa inferior que se abre sólo con 8 tornillos pentalobe, sin necesidad de hacer fuerza con una púa o de aplicar calor para quitar el adhesivo como es lo habitual en los MacBook.

En concreto, es obvio que Apple se ha molestado en diseñar un proceso fácil para cambiar la batería; no está pegada al chasis ni a la placa base, y sólo está asegurada con unos tornillos. Irónicamente, en iFixit destacan que el proceso de cambio de batería es como el de un "portátil normal".

Hay un buen motivo por el que Apple ha diseñado el MacBook Neo de esta manera: para prepararse para las futuras leyes europeas de reparabilidad de dispositivos electrónicos que entrarán en vigor en el 2027 y que obligarán a los fabricantes a hacer cambios importantes.

El nuevo Reglamento de baterías de la UE introduce nuevas obligaciones para dispositivos electrónicos con baterías integradas, que deberán poder retirarse y ser sustituidas sin "operaciones destructivas" ni "herramientas especiales".

El objetivo es que el usuario final sea capaz de cambiar la batería sin necesidad de nada especial, o al menos que un profesional sea capaz de hacerlo sin tener que pedir herramientas o entrenamiento especial al fabricante.

Por lo tanto, no es casualidad que el MacBook Neo ya permita intercambiar la batería de manera sencilla, pero ese no es el único motivo. Recordemos que este modelo de MacBook está especialmente dirigido a estudiantes, colegios e institutos, y por lo tanto la capacidad de reparar el portátil en vez de tener que intercambiarlo por completo por otro nuevo es un aspecto muy positivo.

De ahí que Apple haya ido más allá, adoptando una filosofía de reparabilidad en muchos componentes como la placa base, los puertos USB-C y la barra de antena: todos salen con unos tornillos y se pueden intercambiar en caso de que se rompan de manera accidental.

Desde los MacBook Pro de tipo Unibody de 2012 no se veía algo semejante. Sin embargo, hay que aclarar que la reparabilidad del MacBook Neo ha sorprendido, precisamente porque es de Apple.

Y es que el Neo ha recibido una puntuación de apenas un 6/10, ya que en comparación con portátiles de otras marcas, falla en aspectos básicos como la memoria RAM y el almacenamiento, que están soldados a la placa y no se pueden cambiar. Aún así, en iFixit lo consideran "una vuelta" a la dirección correcta de parte de Apple.