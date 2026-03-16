Apple lanza los AirPods Max 2 por sorpresa: sus auriculares de diadema mejoran en calidad de sonido y cancelación de ruido

Sólo unos días después de poner a la venta sus nuevos dispositivos, entre los que destacan el MacBook Neo, Apple ha presentado los AirPods Max 2, sus nuevos auriculares de diadema.

La principal mejora de los auriculares es la llegada del chip H2 en su interior, lo que le permite tener una cancelación activa de ruido (ANC) aún mejor, una calidad de sonido superior y funciones inteligentes en el icónico diseño circumaural. Eso sí también mejoran con un nuevo amplificador para redondear la experiencia.

Además, gracias este chip, los auriculares de diadema ganan funciones como el audio adaptativo, la detección de conversaciones, el aislamiento de voz y la traducción en tiempo real, que ya estaban en los AirPods 4 o los AirPods Pro.

Apple renueva así uno de sus productos más longevos. Y es que fueron lanzados en 2020, aunque se renovaron ligeramente en 2024 con la incorporación de conexión USB-C y nuevos colores.

Los nuevos AirPods Max también abren nuevas posibilidades creativas para podcasters, músicos y creadores de contenido, con funciones útiles como la grabación de audio con calidad de estudio y el control remoto de la cámara.

Los nuevos auriculares llegan en colores azul, púrpura, medianoche, blanco estrella y naranja por 579 euros en España y los pedidos podrán realizarse a partir del 25 de marzo y comenzarán a estar disponibles a principios del próximo mes.

Mejor calidad de sonido

Aunque estéticamente sean calcados al modelo anterior, los AirPods Max 2 mejoran por dentro.

Los AirPods Max 2 incorporan un nuevo amplificador de alto rango dinámico que permite tener un audio aún más nítido, manteniendo la increíble calidad de sonido de los AirPods Max y llevándola a un nuevo nivel.

La compañía consigue mejorar la experiencia de audio espacial para que suene mejor que nunca, con una localización mejorada de los instrumentos, una respuesta de graves más precisa y consistente, y unos medios y agudos con un sonido más natural.

AirPods Max 2 Apple Omicrono

Buscando disfrutar del audio de la más alta calidad en música, películas y juegos, los nuevos AirPods Max admiten audio sin pérdidas de 24 bits y 48 kHz al conectarse con el cable USB-C incluido. Este audio sin pérdidas y la latencia ultrabaja permiten a los creadores de música aprovechar al máximo los AirPods Max durante todo su flujo de trabajo profesional en Logic Pro y otras aplicaciones de creación musical.

Un detalle a tener en cuenta es que los AirPods Max son los únicos auriculares que permiten a los músicos crear y mezclar audio espacial personalizado con seguimiento de la cabeza y conexión USB-C.

Otro detalle mejorado es la bajada de latencia del audio inalámbrico, y es que quienes usan los AirPods Max 2 y utilizan el modo juego en iOS, macOS o iPadOS sentirán ahora una experiencia más inmersiva y fluida.

Mejor cancelación

El otro gran punto a favor de los AirPods Max es, sin duda, su cancelación de ruido.

Gracias a la tecnología H2 y a los nuevos algoritmos de audio computacional, los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido (ANC) hasta 1,5 veces más eficaz que la generación anterior. Algo que parecía impensable.

Consigue aislar por completo al usuario del ruido ambiental por fuerte que sea, todo para centrarse por completo en la música, trabajo o llamadas telefónicas.

Un detalle interesante de este nuevo algoritmo de procesamiento de señal digital optimizado, así como la matriz de micrófonos, es que la tecnología de Transparencia resulta ahora más natural, lo que permite a los usuarios estar al tanto de su entorno y de quienes les rodean sin necesidad de quitar los auriculares.

Además, también abren nuevas posibilidades creativas para podcasters, músicos y creadores de contenido, con funciones útiles como la grabación de audio con calidad de estudio y el control remoto de la cámara.