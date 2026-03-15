Un microscopio portátil y modular con USB-C para ver el mundo como nunca antes: tiene batería y termómetro

Hoy en día existen inventos de lo más variopinto para todo tipo de situaciones y tareas. Ya existen ingenios para convertir el agua de mar en potable sin electricidad y para generar energía ilimitada con las olas del océano, entre otros.

Si es un aficionado a la ciencia, entonces la firma Bubo tiene la solución: un microscopio digital inteligente, modular y 2 en 1 que se puede usar de forma portátil o en un escritorio.

La idea detrás del microscopio de Bubo es la de tener un microscopio portátil y poder llevarlo a cualquier lugar sin apenas esfuerzo. Lo hace gracias a un conjunto de dos piezas modulares que, además, tienen batería y pantalla.

Un microscopio en cualquier lugar

El dispositivo consta de dos partes separadas, que se pueden unir o separar a voluntad. La primera es un microscopio digital, que funciona con batería y que se puede cargar con USB-C. La clave es que tiene una pantalla incorporada de 4,6 pulgadas.

Le sigue un segundo módulo, una estación de escritorio también con batería que hace las veces de soporte para el microscopio y sirve para cargarlo. Es decir, se pueden usar juntos o se puede usar el microscopio de forma separada.

Microscopio Bubo. Bubo Omicrono

En su interior se sitúa un sensor CMOS de 12 megapíxeles que ilumina lo que se está observando con un conjunto de 8 luces LED. Abarca un rango de aumentos de 100 por 1.800 por, todo ello en un formato portátil.

La pantalla del microscopio tiene resolución HD y permite, además de ver lo que se está observando, grabar vídeos en 1080p a 60 fps, con una resolución de hasta 4.032 x 3024. La base tiene una batería de 4.000 mAh y el microscopio, otra de 3.000.

La base sirve como soporte para el microscopio y para dotar de más bondades a este producto. Por ejemplo, incluye una burbuja de nivelado y un sistema de termómetro métrico para medir la temperatura ambiente, así como una perilla de enfoque incluida.

Tampoco faltan protectores para el polvo, un espacio de observación típico para muestras y una luz auxiliar incorporada, con siete niveles de ajuste que se suman a los comandos con botones físicos dispuestos en la pantalla.

Monitor del microscopio Bubo. Bubo Omicrono

Un detalle interesante es que el Bubo se puede conectar a un ordenador o a un Mac para transferir los archivos, aunque se puede aprovechar con una tarjeta microSD de hasta 1 TB de capacidad, gracias a su ranura dedicada.

Lo que pretende este microscopio es ser un útil tanto para los amantes de la ciencia microscópica como para estudiantes que requieren realizar observaciones básicas. Obviamente no es un microscopio profesional, pero sirve para observar cosas de una manera nunca antes vista.

Precio y disponibilidad

El Bubo está disponible en forma de proyecto de Kickstarter. Es importante recalcar que Bubo es la primera andadura de la marca en este sentido; no tienen proyectos previos con los que respaldar su fiabilidad.

En caso de querer apoyar el proyecto, que finalizará su ventana de micromecenazgo el próximo 22 de marzo, el usuario tendrá que pagar un precio de 86 euros para la versión más básica, que incluye el producto en su conjunto con ambos módulos.