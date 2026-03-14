TAG Heuer se suma a la Fórmula 1 para preparar a los fanáticos para el Gran Premio con esferas personalizadas

El 2025 de TAG Heuer ha estado repleto de novedades relacionadas con la industria relojera. En octubre dieron a conocer su sistema operativo dedicado, diciendo adiós a Wear OS y en enero de este año, estrenaron un cronógrafo de 118.000 euros.

Vuelven a la carga esta vez con un nuevo lanzamiento: el TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1, un potentísimo reloj confeccionado en titanio fruto de la estrecha colaboración entre la entidad comercial y la firma suiza.

Y es que este TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1 presume de una esfera Race Track con hora digital que se superpone al contorno del circuito y que hace uso del último calibre E5 estrenado por la compañía.

El último reloj de TAG Heuer

Toda la filosofía del reloj o gran parte de ella gira en torno a la Fórmula 1 y a los aficionados de este deporte. La clave está en la ya mencionada esfera, que se adapta de forma constante a las temporadas de los eventos de la F1.

Dispone de 24 diseños únicos para los 24 fines de semana de Gran Premio, incluyendo una silueta del circuito en el que se disputa el Grand Prix y la bandera del país en el que está situado.

TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1. TAG Heuer Omicrono

De hecho, incluye un punto móvil que recorre el contorno del circuito para indicar el paso de los segundos. Todas las esferas clásicas de TAG Heuer, por otro lado, se han rediseñado para adecuarse a esta estética.

A este conjunto le debemos sumar sonidos personalizados e iconos de marca que se añaden a iconos y notificaciones también tematizados que, por ejemplo, imitan las comunicaciones por radio desde boxes.

Hasta las marcas de los biseles están tematizados, ya que sirven para recalcar cada fase del fin de semana de carreras. Así, el usuario puede seguir la FP1, la FP2, la FP3, las Q1, Q2 y Q3 y el Grand Prix en un único vistazo.

Todo esto nos da una pista clara sobre el sistema que monta el TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1: TAG Heuer OS es el protagonista de la experiencia, con widgets inteligentes y conectividad mejorada respecto a otros modelos.

TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1 TAG Heuer Omicrono

A nivel físico, la caja de titanio grado 2 y pulido con chorro de arena incluye un revestimiento DLC negro con las fases del fin de semana mostradas a lo largo del bisel curvo. Tampoco faltan pulsadores integrados con detalles en negro y laca roja.

Las correas combinan cuero negro con patrón de carbono y base de caucho negro, junto a pespuntes rojos que "reflejan los colores icónicos y el espíritu de la Fórmula 1" y un cierre autoadherente.

El estuche especial disfruta de superficies negras mate y suaves al tacto, además de patrones de cuadros brillantes que en palabras de la empresa, recuerdan a la bandera de meta.

El TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1 monta una batería con 2 días de rendimiento completo y carga rápida de 90 minutos para conseguir un 100% de autonomía, o lo que es lo mismo, un día de uso en apenas media hora.

TAG Heuer Connected Calibre E5 45 MM x Formula 1. TAG Heuer Omicrono

En cuanto a conectividad, el reloj hace uso de un sensor de frecuencia cardíaca, un contador de pasos, un contador de calorías, acelerómetro, giroscopio, barómetro , un sistema de seguimiento del sueño, frecuencia respiratoria y un sensor de oxígeno en sangre. Y sí, tiene GPS de doble banda.

El corazón de la bestia es el Qualcomm Snapdragon 5100+ con Bluetooth 5.3 y WiFi y la pantalla está coronada por un panel AMOLED de 1,39 pulgadas, con 2 botones mecánicos, una corona mecánica, micrófono y retroalimentación háptica. Estará disponible en marzo de este año por 2.550 euros.