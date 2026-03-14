Adiós a tu caja de herramientas: este 'gadget' multiusos incluye 10 útiles en 1 para hacer tus chapuzas diarias fácilmente

No son pocos los usuarios que están optando por las herramientas multiusos para las chapuzas y quehaceres del día a día. Existen modelos con una plétora de utensilios que incluso podemos llevar a modo de pulsera fácilmente.

La compañía Gerber ha lanzado recientemente su Gerber Stakeout Drive, una nueva adición a la gama Stakeout que presume de nada menos que 10 herramientas completas empacadas en un cuerpo tremendamente compacto.

Y es que entre los utensilios que podemos aprovechar en esta útil multiherramienta tenemos un abrebotellas, unas tijeras, un mosquetón de transporte o un cortador de alambre, entre muchos otros. En un cuerpo que podremos meter en cualquier bolsillo.

La multiherramienta 10 en 1 definitiva

La lista de herramientas queda así. Tenemos alicates de punta fina, alicates estándar, una hoja de filo liso, un destornillador de punta giratoria, un mosquetón de transporte, unas tijeras y un abrebotellas.

Le sigue un cortador de alambre, una lima de grano 3 y un espacio extra para puntas del destornillador. En el cuerpo tenemos un sistema de apertura en mariposa, con un clip de transporte y garantía de por vida, al menos si lo compramos desde la web de la empresa fabricante.

Gerber Stakeout Drive

La idea que enarbola este Stakeout Drive de Gerber es la de hacer chapuzas rápidas, que requieran ajustes sobre la marcha. De ahí que disponga de la apertura de mariposa clásica, que habilita un uso rápido y más ágil.

La función de destornillador es quizás la más interesante de todas, ya que está aderezada con un espacio de almacenamiento para puntas tremendamente conveniente para el día a día.

Un detalle interesante es que el mosquetón sirve para abrir botellas, por lo que tenemos casi dos herramientas en una, lo que ahorra espacio en un factor de forma ya muy reducido. Gerber promete cuatro funciones de destornillador diferentes con este diseño.

Recordemos que el Stakeout Drive mide 11,7 centímetros de largo (teniendo en cuenta la punta del mosquetón) y pesa apenas 30 gramos, haciendo que sea increíblemente transportable y apto para todos los bolsillos.

El Stakeout Drive no se puede comprar en España, por lo que habrá que esperar a que Gerber traiga este modelo a nuestro país. De momento, se puede adquirir en otros territorios a un precio de 79 dólares, unos 68 euros.