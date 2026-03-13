Xiaomi anuncia el portátil que puede evitar que compremos un MacBook: pesa solo 1,08 kg, dura casi 20 horas y es potente

El lanzamiento del MacBook Neo puede ser el revulsivo que necesitaba la industria de los portátiles con Windows; Apple ha demostrado que es posible ofrecer un gran producto con un buen rendimiento sin disparar el precio, y ya hay algunos rivales como Asus que advierten del peligro de no estar a la altura.

Xiaomi puede responder al desafío de Apple con el lanzamiento global del Xiaomi Book 14 Pro, el nuevo ordenador portátil que ha presentado en China pero que, según los rumores, podría llegar a todo el mundo en los próximos meses.

Y sería una buena noticia, porque el Xiaomi Book 14 Pro tiene características más propias de un portátil de gama alta, como un peso de apenas 1,08 kg pese a contar con 'hardware' muy potente y una buena pantalla de 14 pulgadas y altísima resolución 3K.

Para obtener ese peso y esa sensación 'premium', Xiaomi ha optado por usar materiales de alta calidad, incluyendo un chasis de una sola pieza ("unibody") fabricada en una aleación de magnesio que es un 33% más ligera que el equivalente en aluminio.

Pero eso no fue suficiente. Para reducir aún más el peso sin sacrificar integridad estructural, la tapa inferior del portátil está fabricada en fibra de carbono prensada en 3D, un 40% más ligera que el aluminio pero con un 120% más de resistencia a la torsión, que a su vez permite instalar una refrigeración avanzada de dos ventiladores que saca el aire caliente por tres salidas.

Xiaomi Book Pro 14 Xiaomi

Hasta el teclado ha recibido cambios, y ahora está fabricado en una aleación de titanio muy ligera pero lo suficientemente resistente como para que "profesionales lo usen" según ha presumido el presidente de Xiaomi, Lu Weibing.

El Xiaomi Book Pro 14 está basado en los nuevos procesadores Intel Core Ultra X7 3588H, con una configuración de 16 núcleos y 18 MB de memoria caché L3; está basado en el proceso Intel 18A para una mayor eficiencia energética.

Este procesador viene acompañado de una gráfica integrada Intel 12Xe, que mejora el rendimiento en videojuegos y otras aplicaciones que requieren de una GPU potente pero consumiendo un 70% menos que la pasada generación.

Xiaomi Book Pro 14 Xiaomi

Gracias a esto, Xiaomi afirma que su nuevo portátil alcanza las 19,8 horas de uso continuo, y que supera al MacBook Pro en duración de batería; en concreto, ha publicado una comparativa entre el Xiaomi Book Pro 14 y el MacBook Pro M5: en reuniones en línea, el portátil de Xiaomi alcanza las 15,8 horas frente a las 15,6 horas del modelo de Apple, y en streaming de vídeo, alcanza las 12,4 horas frente a las 12,1 horas del MacBook.

El Xiaomi Book 14 Pro se puede configurar con hasta 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. La compañía presume que, de esta manera, este portátil es ideal para tareas pesadas como edición de vídeo 4K, donde es un 45% más rápido que el modelo de la pasada generación.

Xiaomi Book Pro 14 Xiaomi

Por supuesto, la ventaja de un portátil de Xiaomi es que está plenamente integrado en su plataforma gracias al sistema HyperConnect de HyperOS, por lo que se puede conectar con nuestro smartphone Xiaomi e incluso con iPhone.

Xiaomi aún no ha compartido todos los detalles del Xiaomi Book Pro 14, como el precio o la posible disponibilidad en Europa, pero la compañía ha dejado claro que se trata de un dispositivo importante para su catálogo y sus planes de futuro.