El primer iPhone plegable, al detalle: se filtran sus opciones de almacenamiento, memoria RAM y su posible precio

El iPhone plegable es un secreto a voces del que se lleva hablando varios meses y cuyo lanzamiento se espera finalmente para finales de este año. Un dispositivo cuyos detalles se van desvelando progresivamente gracias a las filtraciones, como que tendrá una interfaz similar a la del iPad al abrirse.

Ahora, una nueva filtración ha revelado especificaciones clave del esperado iPhone plegable, como sus opciones de almacenamiento interno, su memoria RAM y su posible precio de lanzamiento, cuya llegada se espera para este otoño junto con el iPhone 18 Pro y Pro Max.

Según un nuevo informe del medio coreano The Bell, el 'iPhone Fold' llegará con los mismos 12 GB de RAM que los modelos Pro de Apple y Samsung sería el proveedor del módulo LPDDR5X de 12 GB, que ya se utiliza en el iPhone Air y el iPhone 17 Pro.

En cuanto al almacenamiento, Instant Digital, un conocido filtrador, ha señalado en la red social Weibo que Apple ofrecerá tres opciones para su primer teléfono plegable: 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Sin embargo, estos tres niveles de almacenamiento son uno menos que los disponibles actualmente en el iPhone 17 Pro Max, que también incluye una opción de 2 TB.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

El mismo filtrador también ha revelado el posible precio para cada uno de los modelos: 1.999 dólares (aproximadamente unos 1.839 euros al cambio) por la versión de 256 GB, 2.199 dólares (2.023 euros) por el de 512 GB y 2.399 dólares (2.207 euros) por el de 1 TB de almacenamiento.

Los precios suponen un salto notable frente al iPhone más caro de la gama actual, aunque encajan con las filtraciones previas que situaban el iPhone Fold en una horquilla de entre 2.000 y 2.400 dólares (entre 1.840 y 2.210 euros, aproximadamente).

Más allá del precio, se rumorea desde hace tiempo que el iPhone plegable compartirá el mismo hardware que el iPhone 18 Pro, si bien apunta a sacrificar una de las cámaras traseras. Otro de los aspectos que se debate es el sistema de autenticación: podría apostar por Touch ID en lugar de Face ID para evitar duplicar sensores entre la pantalla exterior y la interior.

El plegable también funcionará como un híbrido entre iPhone e iPad. Con el pliegue cerrado, su aspecto recordará al de un iPhone convencional, mientras que desplegado su superficie se aproximará a la del iPad mini. A diferencia de sus rivales, Apple habría optado por un formato más ancho que alto, con una relación de aspecto de 4:3.