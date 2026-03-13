El colmo de comprar piezas para un ordenador: los fabricantes están metiendo memorias falsas con las reales

La crisis de la memoria RAM no tiene visos de terminar. Todos los módulos que se van a fabricar en lo que queda de año ya han sido reservados por las compañías de inteligencia artificial para sus nuevos modelos, dejando al consumidor final con pocas opciones.

Ahora, una marca ha propuesto una solución algo extraña, pero que puede tener más sentido de lo que parece para algunos consumidores: módulos falsos de RAM que están vacíos y no tienen chips de memoria.

En efecto, lo nuevo de V-Color es vendernos el módulo, con la conexión, la placa PCB y la iluminación RGB, pero sin los chips de memoria; y no es que tengamos que comprarlos por separado, sino que la idea es que usemos el módulo por las apariencias.

Al comprar la nueva memoria RAM DDR5 de V-Color, encontraremos dos módulos en la caja, pero sólo uno es real; el otro solo sirve para ocupar el espacio vacío en la placa base, y que parezca que tenemos más memoria RAM.

En otras palabras, es algo completamente estético; solo uno de los módulos funciona, y el otro sólo "parece" que funciona; la iluminación RGB se activará junto con la del módulo real y todo.

Aunque parezca algo extraño, en realidad tiene sentido para la gente que da una gran importancia al aspecto de su ordenador; una ranura vacía es un espacio que es difícil de ocupar de otra manera, y este conjunto de memoria falsa con otra real nos soluciona ese problema.

Kit de memoria RAM para ordenador con un módulo falso V-Color

Sin embargo, esta también puede ser una manera de engañar al consumidor, y que se crea que está comprando dos módulos de memoria RAM en vez de uno. La caja del producto pone "Gaming Memory" bien grande, además de "1+1" y tenemos que fijarnos en algunas pistas para darnos cuenta de que el segundo módulo no es real, como el indicador en la esquina inferior izquierda de que sólo se incluye un módulo.

Esta es de esas cosas que puede 'pillar' a aquellas personas que no estén muy informadas del tema y simplemente quieran dos módulos de memoria RAM para su nuevo sistema.

Kit de memoria RAM con un segundo módulo falso V-Color

Por su parte, V-Color presenta este producto como una buena manera de dar el salto al nuevo estándar DDR5, y en concreto, está dirigido a usuarios de procesadores AMD Ryzen que no son compatibles con el viejo estándar DDR4.

La compañía propone que, en vez de gastar ahora un dineral por dos módulos de memoria RAM iguales, compremos uno ahora y el otro para más tarde, cuando la situación del mercado mejore.

Estos paquetes de módulo real y falso están disponibles en dos versiones, de 16 GB y 24 GB, que se diferencian en el diseño y el color, pero la compañía propone que usemos módulos falsos en todas las ranuras menos en una, por lo que es de esperar que también estén disponibles por separado.