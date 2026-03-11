El MacBook Neo hace temblar a los fabricantes de portátiles: un ejecutivo de Asus advierte que es un "shock" para la industria

El MacBook Neo, el portátil más económico de la línea de ordenadores Apple ―menos de 700 euros― , ha hecho temblar a la industria. Un golpe maestro para satisfacer al gran público que podría devolver la vieja gloria a los ya olvidados netbooks del pasado.

Tal ha sido la sorpresa que algunos directivos de los principales fabricantes de portátiles ya han puesto el ojo en este dispositivo. Es el caso de Nick Wu, director financiero de ASUS, que ha dejado claro en una conferencia telefónica que el MacBook Neo es un "shock" para la industria.

Así lo relatan desde PCMag, citando unas declaraciones en las que Wu ha asegurado que el hecho de que Apple haya lanzado un producto tan barato era toda una sorpresa, orientado sobre todo al consumo de contenido.

El MacBook Neo sacude la industria

Wu ha realizado estas impresiones en una conferencia sobre resultados celebrada el pasado martes 10 de marzo. En ella, el directivo se vio sorprendido por este lanzamiento, ya que, a su juicio, los precios de Apple siempre "han sido altos".

El directivo también ha indicado que cree que varios fabricantes del lado de PC están preocupados por este lanzamiento, que pone en un brete bastante serio a los fabricantes especializados en modelos de más baja gama.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

"De hecho, en todo el ecosistema del PC, se ha debatido mucho sobre cómo competir con este producto", ha afirmado el directivo haciendo alusión al hecho de que se haya estado filtrando el MacBook Neo desde hace, por lo menos, un año.

El directivo también ha definido al MacBook Neo como un producto únicamente centrado en el consumo de contenido, dispuesto en un concepto muy diferente al de un ordenador portátil convencional, con más recursos de hardware.

En sus palabras, el MacBook Neo "difiere significativamente de los productos convencionales", considerando "la experiencia de usuario y las limitaciones de hardware". Esto no quita, según ha explicado, que la industria se haya tomado muy en serio este lanzamiento.

Eso sí, no todo han sido 'elogios' para el nuevo portátil de Apple. Wu ha argumentado que el entusiasmo en torno a este ordenador podría ser algo limitado dados los recortes que ha sufrido el MacBook Neo para mantener este precio tan agresivo.

Disposición de teclado y trackpad del MacBook Neo Chema Flores Omicrono

El directivo ha citado directamente los 8 GB de memoria unificada del A18 Pro incluido en ese ordenador, lo cual no es ampliable, como factor limitante. Sin embargo, la tónica general en torno al MacBook Neo dice lo contrario: el rendimiento es excelso.

Eso sí, está por ver cómo afecta al mercado el MacBook Neo y si las previsiones de algunos analistas que ya han advertido sobre una hipotética vuelta de los netbooks como concepto se hacen realidad gracias a este portátil.