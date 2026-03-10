Roomba trae a España su robot aspirador más pequeño: tiene la mitad de tamaño, una gran potencia y pasa la mopa

Los robots aspiradores están presentes en la gran mayoría de hogares y, si hay una marca que destaque por encima del resto, esa es Roomba de iRobot, empresa que acaba de anunciar la llegada a España de Roomba Mini, su robot más pequeño hasta la fecha.

Tras su lanzamiento en Japón a mediados de febrero, el robot de limpieza Roomba Mini está disponible en Europa por 399 euros. Se trata de un dispositivo ideado para limpiar espacios pequeños y estrechos que destaca principalmente por su tamaño: mide la mitad que un modelo tradicional, es decir, tiene el tamaño de la palma de una mano.

Roomba Mini, a pesar de contar con un tamaño compacto, no renuncia a potencia, ya que viene con un sistema de limpieza y la flexibilidad de aspirar o pasar la mopa para eliminar la suciedad diaria con facilidad, mientras se desliza bajo los muebles y llega a rincones de difícil acceso a los que no llegan otros robots estándar ni las aspiradoras verticales.

Roomba Mini en rosa. Nacho Castañón Omicrono

El Roomba Mini está disponible en cuatro colores —rosa, menta, blanco y negro— y combina aspirado y fregado en un único dispositivo. Sus mopas desechables están diseñadas para atrapar polvo, suciedad y grasa, y dejan un aroma cítrico tras cada pasada.

Un robot que incorpora el sistema ClearView LiDAR, que le permite navegar entre objetos y detectar alfombras para evitarlas automáticamente durante el modo de fregado; y una base AutoEmpty, que vacía el depósito de forma autónoma en una bolsa AllergenLock capaz de retener suciedad, polvo y alérgenos durante hasta tres meses sin necesidad de intervención manual.

Otra de sus claves es que el control del dispositivo se adapta a distintos perfiles de usuario. La limpieza puede programarse y gestionarse desde la aplicación Roomba Home o activarse mediante comandos de voz con los asistentes compatibles. Para quienes prefieren la sencillez, el robot dispone igualmente de un único botón para iniciar la limpieza de forma inmediata y sin conexión Wi-Fi.

"Roomba Mini demuestra que lo pequeño puede ser potente. Diseñado para limpiar espacios pequeños y estrechos mejor que los robots de mayor tamaño, nuestro robot mini y compacto ofrece toda la potencia de limpieza en un formato más reducido, lo que le permite llegar a más zonas del hogar", ha señalado en un comunicado Gary Cohen, CEO de iRobot.

Roomba Mini en blanco. Nacho Castañón Omicrono

El directivo ha añadido que "su diseño moderno y compacto, que ahorra espacio, junto con sus atractivos colores, lo convierten en el Roomba perfecto para cualquier apartamento o casa donde el espacio es limitado".

Nico Meurger, vicepresidente de iRobot para EMEA, también ha apuntado que "aunque originalmente fue concebido y desarrollado como un potente robot aspirador para los hogares japoneses más pequeños, rápidamente descubrimos que también es perfecto para los hogares europeos, gracias a su diseño compacto que se desplaza fácilmente por espacios reducidos y se adapta a una variedad de distribuciones".