Lo nuevo de Dreame te permitirá tener el jardín perfecto sin apenas esfuerzo: llegan los robots A3 AWD Pro

La firma Dreame lleva un tiempo destacando por sus soluciones tecnológicas para el hogar actual. Han sorprendido con productos variopintos, desde electrodomésticos para el día a día hasta robots aspiradores que prometen subir escaleras.

Ahora vuelven a la carga con una gama de robots cortacésped, la A3 AWD Pro, que se postula como la línea de dispositivos robóticos para jardines más potente en el seno de la compañía, incluyendo dos modelos.

En este sentido llegan los A2 AWD Pro 3500 y A3 AWD Pro 5000. Estos nombres ya chivan algunas de sus capacidades; mientras que el primero puede alcanzar superficies de 3.500 metros cuadrados, el segundo abarca nada menos que 5.000.

Los robots cortacésped de Dreame

La serie consta de dos variantes que se adaptan a los distintos tamaños de jardines que pueblan España, de ahí las capacidades ya mencionadas. Ambos modelos incluyen la nueva tecnología de navegación OmniSense 3.0.

Se trata de una serie de avanzados sensores 3D que combinan visión con IA binocular y un sensor LiDAR 3D de 360 grados, lo que permite a los robots crear mapas 3D de los jardines en cuestión, para favorecer la tarea de mantenimiento.

Dreame A3 AWD Pro. Dreame Omicrono

Con OmniSense 3.0, los A3 AWD Pro pueden desplazarse por todo tipo de zonas dentro del jardín y diferenciar las zonas de césped de los obstáculos. Pueden detectar pasillos demasiado estrechos, zonas con sombra o terrenos especialmente irregulares.

La clave está en cuatro motores hub 3WD, que permiten a los robots subir pendientes de hasta 38,7 grados de inclinación y obstáculos de hasta 5,5 centímetros de altura. Se valen de un sistema de doble cuchilla para cortar césped de más de 15 centímetros.

El usuario puede ajustar las preferencias que desee para que el robot corte el césped. Por ejemplo, puede ofrecer un ancho de corte de 40 centímetros y una altura ajustable de entre 3 a 10 centímetros.

Le sigue un sistema EdgeMaster 2.0, que recorta los bordes con una mayor precisión de hasta 3 centímetros, lo que evita la necesidad de realizar repasos manuales frente a las pasadas de los A3 AWD Pro de Dreame.

Precio y disponibilidad

La nueva serie de Dreame ya se puede comprar con un descuento de lanzamiento que durará 2 semanas en ambos modelos, y que rebajará el precio 300 euros. Así, el A3 AWD Pro 3500 se vende por 2.599 euros y el A3 AWD Pro 5000, por 2.899, en la tienda de Dreame y en Amazon.