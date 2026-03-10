El HomePod con pantalla de Apple se retrasa de nuevo por problemas con Siri: llegará a final de año

La semana pasada, el Mobile World Congress cerraba su 20 edición en Barcelona enfocado en la promesa de un futuro centrado en la inteligencia artificial más asistencial y personal. A su vez Apple presentaba una ristra de nuevos productos como el MacBook Air y MacBook Pro, iPad Air, monitores Studio Display y el iPhone 17e, pero sin rastro de su nuevo dispositivo para el hogar.

Hace tiempo que se espera que Apple dé un paso importante para competir en un mercado cada vez más convencido de que el futuro está en una IA que se convierta en el mejor amigo del usuario, le siga a todas partes y lo sepa todo de él. Sin embargo, Apple sigue retrasando el lanzamiento de su nueva Siri y los dispositivos que la integrarían en el día a día de los usuarios más allá de los iPhone.

Informa Bloomberg que Apple ha decidido retrasar el lanzamiento de su próximo dispositivo de domótica hasta finales de año. Se esperaba que llegara en breve a las tiendas una pantalla inteligente para controlar el hogar conectado, pero por problemas con su renovado asistente virtual, la nueva Siri, habrá que esperar al más.

El nombre en código de este nuevo dispositivo es J490 y estaba previsto que se anunciara oficialmente en primavera de 2025, después en primavera de 2026 y de nuevo, se ha pospuesto hasta final de año. De este restraso ya advirtieron otras fuentes hace unos días.

La nueva pantalla pretende ser el centro del hogar conectado e inteligente. Usando reconocimiento facial y procesando datos personales de los miembros de la casa, la inteligencia artificial de Apple debería servir como asistente.

El analista Mark Gurman, que firma esta reciente información, recalca que esta nueva noticia pone de relieve nuevamente la necesidad de Apple de impulsar el desarrollo de su IA para poder competir en el mercado actual y futuro. La compañía lleva casi dos años postergando funciones que prometió a los consumidores.

Aseguran las fuentes consultadas por el medio internacional que la pantalla está terminada, pero sin el soporte del software inteligente, la empresa se resiste a lanzarla. Este dispositivo, parecido a un iPad cuadrado, se puede fijar a una base o soporte de pared.

Para poder utilizarlo como centro de control del hogar, la interfaz incluye una lista de iconos con las aplicaciones similares a los que se pueden encontrar en los Apple Watch. El objetivo principal sería reconocer al usuario cuando se acerca para mostrarle información personalizada como citas en el calendario, sus notas o música preferida.

La pantalla será de 7 pulgadas con un solo puerto USB-C y carcasa de aluminio plateada respetando el diseño característico de Apple. Más adelante llegarían otros productos para el hogar como una pantalla de mayor tamaño (9 pulgadas) conectada a una extremidad robótica, así como un nuevo HomePod sin pantalla.

Aparte de este equipo para usar en casa, el fabricante de la manzana mordida está trabajando en otra serie de dispositivos wearables para poder llevar su IA asistencial a todas partes, como un colgante, AirPods con cámaras o gafas inteligentes. El lanzamiento de estos productos, por supuesto, está previsto para después de que la nueva Siri haga su esperado debut.

Apple aspira a tener listas las nuevas capacidades de Siri para septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva serie de móviles iPhone 18. También en ese mes se espera que presenten su nueva pantalla con variante tvOS 27, una versión del sistema operativo para decodificadores de TV.