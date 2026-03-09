Ni MacBook Neo ni MacBook Pro: el lanzamiento de Apple más importante del año puede ser el nuevo MacBook Ultra

El lanzamiento del MacBook Neo puede ser uno de los más importantes para el futuro de Apple, y una auténtica pesadilla para los fabricantes de portátiles Windows baratos; pero Apple puede estar preparando otro golpe, esta vez en el otro extremo del rango de precios.

Según ha hecho público Mark Gurman, Apple está trabajando en expandir la gama MacBook con un nuevo modelo "Ultra"; aunque el nombre no es definitivo y podría ser otro, la idea está clara: sería el portátil más avanzado y completo de la compañía hasta la fecha.

El nuevo dispositivo forma parte de una política expansionista de Apple, con la que Gurman espera que la compañía lance nuevos productos en la gama de entrada con la marca Neo, además de nuevos productos de gama alta o "premium", posiblemente con la marca Ultra.

Este nuevo MacBook Ultra, por lo tanto, sería incluso mejor que el MacBook Pro con M5 y M5 Max en todos los sentidos, incluyendo una configuración de hardware más potente y avanzada que justificaría un precio muy superior.

Por ejemplo, una de las características estrella de este MacBook Ultra sería una pantalla OLED con capacidades táctiles; en efecto, la idea de un MacBook con pantalla táctil ya no es herejía para Apple, que puede verlo como una manera de ofrecer un factor "premium" para los usuarios realmente interesados en ello.

Otra característica única de esta pantalla es que contaría con la Dynamic Island de los iPhone; esta sección alojará la webcam del MacBook, además de ser una zona dedicada a notificaciones y otros avisos como ya se usa en los smartphones de Apple.

MacBook Pro M5 Pro. Apple Omicrono

Aunque el nombre MacBook Ultra no es definitivo, encajaría perfectamente en la estrategia actual de Apple de ofrecer productos tipo "Ultra" que conllevan un coste adicional pero también un mayor margen de beneficios; la nueva pantalla del MacBook Ultra, por ejemplo, costaría un 20% más que la del Pro.

Por supuesto, Apple ya ofrece el Apple Watch Ultra, pero no es el único dispositivo considerado "Ultra" por la compañía. El futuro iPhone plegable también será "Ultra", en el sentido de que estará por encima del resto de la gama de smartphones de Apple, y cabe la posibilidad de que termine llamándose "iPhone Ultra" en vez de "iPhone Fold".

Otro producto en desarrollo que encaja con la idea "Ultra" son los nuevos AirPods con cámara que usarán inteligencia artificial para ofrecer contexto a nuestras peticiones a Siri, y por lo tanto, Apple estaría considerando llamarlos "AirPods Ultra".

Sin embargo, también hay otros productos que son considerados "Ultra" y que no reciben ese nombre; el nuevo Studio Display XDR es un buen ejemplo de ello, un modelo de gama alta con funciones "premium" adicionales que apunta más alto.

Junto con esta revelación, Gurman también ha adelantado que Apple está trabajando en usar aluminio impreso en 3D para sus futuros productos, lo que haría la producción de los nuevos Apple Watch, o incluso los nuevos iPhone, mucho más eficiente.