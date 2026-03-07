El ingenioso sistema que protege la cámara trasera de tu coche de barro, polvo y nieve: la limpia de forma remota

En España, la seguridad vial y el mantenimiento adecuado de los sistemas de asistencia a la conducción se han convertido en pilares fundamentales para los conductores que transitan tanto por núcleos urbanos como por terrenos rurales.

En estos últimos en concreto hay circunstancias que dificultan la conducción, como barro. Incluso en zonas urbanas, cuando hay nieve o se echa sal a las carreteras, surgen nuevos problemas.

Con el aumento de la tecnología en los automóviles modernos, las cámaras de visión trasera se han vuelto una herramienta indispensable para aparcar y maniobrar con precisión.

Sin embargo, estas cámaras presentan un inconveniente común y persistente: su exposición constante a los elementos externos.

El barro, el polvo, la nieve y la suciedad de la carretera suelen acumularse rápidamente en la lente, dejando al conductor prácticamente a ciegas justo en el momento en que más necesita el apoyo visual del sistema.

Para abordar este problema tan cotidiano, ha surgido una propuesta muy práctica bajo el nombre de Lens Lizard.

Este dispositivo se presenta como un sistema de limpieza para cámaras de marcha atrás controlado de forma remota, permitiendo que el usuario pueda despejar la lente sin necesidad de bajar del coche o interrumpir su marcha.

La idea principal detrás de este avance técnico es ofrecer una visibilidad correcta en cualquier circunstancia, garantizando que los sensores y las lentes funcionen a su máximo rendimiento independientemente de si se acaba de atravesar un camino de tierra o una calzada cubierta de sal invernal.

El funcionamiento de este accesorio es tan sencillo como efectivo. Consiste en una pequeña boquilla de pulverización que se instala estratégicamente cerca de la cámara del vehículo.

Lens Lizard en la parte izquierda lanzando un chorro de líquido limpiador Omicrono

Mediante un sistema de bombeo y un pequeño depósito de líquido limpiador, el dispositivo lanza un chorro de fluido directamente sobre la lente. Lo que diferencia a esta propuesta de otros métodos manuales es su activación inalámbrica.

El kit incluye un mando a distancia compacto, similar al de una alarma o cierre centralizado, que el conductor puede accionar desde el habitáculo.

Al pulsar el botón, el mecanismo libera el líquido y limpia instantáneamente la suciedad acumulada, devolviendo la claridad a la pantalla del salpicadero en cuestión de segundos.

La instalación ha sido diseñada para ser accesible para la mayoría de los propietarios de vehículos, buscando una compatibilidad universal que abarque desde turismos convencionales hasta grandes furgonetas, todoterrenos y caravanas.

Sistema de limpieza iinstalado tras la matrícula Omicrono

Al no requerir complejas modificaciones en el sistema electrónico interno del coche, se puede instalar de forma sencilla. El paquete suele incluir todo lo necesario para el montaje: la bomba de agua con batería recargable, los tubos de conducción, el depósito específico para el líquido, la boquilla de precisión y el control remoto.

Además, el diseño es lo suficientemente discreto como para no alterar la estética del vehículo, pasando desapercibido mientras añade una funcionalidad crítica para la seguridad.

La utilidad de este sistema se hace evidente en situaciones de clima adverso. En regiones donde la lluvia es frecuente o en zonas de montaña donde la nieve y el barro son habituales, las cámaras suelen quedar inutilizadas en pocos kilómetros de trayecto.

Este proyecto, que ha buscado apoyo a través de KickStarter y que tiene un precio de unos 95 euros al cambio, demuestra cómo la innovación centrada en resolver problemas específicos puede mejorar significativamente la experiencia de uso de un vehículo.