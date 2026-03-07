El accesorio para los iPhone 17 Pro que los convierte en una cámara de fotos profesional: zoom óptico de 24 aumentos

En pleno MWC 2026 en Barcelona estamos viendo móviles que presumen de capacidades fotográficas impresionantes y que se podrán comprar en España, como el Xiaomi 17 Ultra.

Pero en los últimos meses hemos visto una tendencia creciente en el diseño de accesorios fotográficos para móviles que los dotan de un zoom impresionante.

Marcas como OPPO y VIVO ya han lanzado sus kits fotográficos y ahora es Apple la que estrena uno en los iPhone 17 Pro Series, aunque mediante una empresa externa.

La base de este progreso reside en la combinación del hardware nativo del teléfono y la óptica de precisión de terceros.

El sistema de cámara del iPhone 17 Pro incorpora un sensor de 48 Mpx junto a una arquitectura de tetraprisma que ofrece de forma nativa un aumento óptico de cuatro aumentos, equivalente a una distancia focal de 100 mm.

Sin embargo, para aquellos que buscan capturar detalles en la distancia con una fidelidad propia de equipos profesionales, la marca Sandmarc ha presentado un nuevo objetivo de 72 mm, que tiene un precio de 299 dólares.

Este componente no es un simple cristal de aumento, sino un sistema complejo que añade una multiplicación óptica de 3x sobre el sistema ya existente en el dispositivo móvil.

Cuando este accesorio se acopla a la cámara de zoom del iPhone 17 Pro, el resultado es una capacidad de zoom total de hasta 24 aumentos.

Este cambio en la configuración permite que los fotógrafos obtengan una resolución completa de 48 Mpx con un zoom óptico de 12 veces, o bien opten por una resolución de 24 Mpx para alcanzar el máximo de 24 aumentos.

Zoom iPhone 17 Pro Omicrono

Lo más destacado de esta implementación es que no depende exclusivamente del recorte digital, el cual suele degradar la calidad de la imagen, sino que aprovecha la física de la luz a través de múltiples elementos de cristal con revestimientos especiales para minimizar reflejos y maximizar la nitidez.

El diseño de este nuevo componente de Sandmarc responde a una necesidad creciente de compresión óptica en la fotografía de paisajes, entornos urbanos y vida silvestre.

Al utilizar cristales de alta gama y una construcción robusta de 180 gramos, el objetivo de 72 milímetros logra mantener la precisión cromática y la claridad en los bordes de la imagen, algo que suele ser el punto débil de los accesorios de menor calidad.

Esta pieza se suma a la oferta existente, donde ya figuraba un modelo de 48 mm, pero eleva la apuesta al permitir una distancia focal efectiva que supera los 500 mm en su configuración máxima en los modelos Pro y Pro Max.

Colocando la lente en la funda del pack de venta Omicrono

Es importante señalar que, aunque el hardware está preparado para estos resultados, el software nativo de Apple a veces presenta limitaciones debido a su tendencia a cambiar de lente de forma automática según las condiciones de luz.

Por este motivo, para aprovechar realmente este avance, se recomienda el uso de aplicaciones de cámara profesionales de terceros, tales como Halide o Blackmagic Camera.

Estas herramientas permiten al usuario bloquear el uso del sensor de zoom, asegurando que la luz pase siempre a través del accesorio de Sandmarc sin que el sistema operativo decida cambiar a la lente principal por error.

Este nivel de control manual es lo que transforma un dispositivo de uso cotidiano en una herramienta de trabajo seria para creadores de contenido y documentalistas.

Sistema integrado con accesorios Omicrono

Aunque el iPhone 17 Pro es el principal beneficiario de esta configuración máxima, la retrocompatibilidad también juega un papel relevante.

El objetivo de 72 mm es plenamente funcional con modelos anteriores que ya contaban con la tecnología de tetraprisma, como el iPhone 15 Pro Max y la serie iPhone 16 Pro.

En estos dispositivos anteriores, el alcance máximo se sitúa en los 15 aumentos, lo que sigue representando un incremento notable respecto a las capacidades de fábrica.

La integración en el ecosistema de la marca es total, permitiendo el uso de filtros, monturas para trípodes y carcasas especializadas que aseguran una alineación perfecta entre los ejes ópticos.