Xiaomi trae a España sus nuevos televisores Mini-LED: 98 pulgadas con hasta 1.200 nits de brillo a precios brutales

El ideal de hogar inteligente que se anticipa a nosotros es solo uno de los proyectos que Xiaomi busca traer a España. Los Xiaomi 17 presentados hace escasas semanas se suman a un futuro robótico que es sencillamente brillante.

La compañía ha vuelto a sorprender lanzando en el país su nueva serie de televisores Mini-LED, los Xiaomi TV S Mini LED que conformarán el catálogo de dispositivos para este año en el territorio español.

Xiaomi ha apostado por los televisores de gran formato y por ello el tamaño más compacto de la línea es de 55 pulgadas. El modelo más top, que asciende hasta las 98 pulgadas, pasa a tener un precio de 2.299 euros.

Los nuevos televisores de Xiaomi ya están aquí

Hablamos de nada menos que 5 tamaños: 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas, con ligeras diferencias en algunos puntos pero manteniendo un punto de venta claro: la tecnología Mini-LED que está presente en toda la gama.

Todos los nuevos Xiaomi TV S Mini LED disponen de, valga la redundancia, paneles Mini-LED con un local dimming de alto nivel, que presenta una división en la pantalla con varias zonas de retroiluminación independientes.

Xiaomi TV S Mini LED. Xiaomi Omicrono

Estas zonas dependen enteramente del modelo del que estemos hablando. Por ejemplo, con el de 55 pulgadas tenemos 308 zonas de iluminación, mientras que con el de 98, pasamos a tener la brutal cifra de 880 zonas.

Sin embargo, Xiaomi no ha escatimado en el resto de especificaciones de estos paneles. Tecnología QLED de punto cuántico con sensores de luz que detectan la temperatura y el brillo y negros puros, así a nivel de OLED, con 0,0001 nits de brillo.

Todos los televisores incluyen un brillo máximo de 1.200 nits y una relación de contraste dinámico de 12.000.000:1, gracias a unos chips emisores de luz mejorados y lentes ópticas ultrasensibles que garantizan una mayor iluminación, más uniforme además.

Xiaomi habla de una calibración de color casi a nivel profesional, con una gama cromática bastante amplia que abarca el 94% del espacio de color DCI-P3 y da como resultado 1.070 millones de colores.

Xiaomi TV S Mini LED. Xiaomi Omicrono

Otras bondades incluyen una atenuación híbrida de frecuencia ultraalta de 20 kHz y un conjunto de algoritmos que ajustan de forma dinámica el brillo de la pantalla y la temperatura del color con la iluminación ambiental.

No falta un motor de calidad de imagen que calibra automáticamente el color, aprovechando una combinación con una arquitectura de procesamiento de color y algoritmos de expansión de mapa.

Esto, dice Xiaomi, logra un mapeo natural de las señales de gama baja a un espacio de gama de color más amplia. Así, el usuario logra colores más brillantes y vibrantes pero manteniéndose en tonos reales.

Dicho motor se conjunta con un motor de atenuación global o control de retroiluminación. Este se sirve de un algoritmo patentado que predice y aplica estrategias óptimas de retroiluminación adaptados a cada escena.

Xiaomi TV S Mini LED. Xiaomi Omicrono

El sonido corre a cargo de Dolby Audio y DTS:X y el sistema, de Google. Sí, Xiaomi vuelve a contar con Google TV como sistema operativo predilecto para potenciar estos nuevos televisores, con todas las ventajas que ello supone.

Y sí, los Xiaomi TV S Mini LED 2026 también disfrutan de Xiaomi TV+. Una transmisión de televisión gratuita con canales en vivo que abarcan noticias, películas, realitys y una gran cantidad de contenidos.

Por último, Xiaomi ha dotado a sus televisores Mini-LED de compatibilidad con AirPlay, Google Cast y de un modo Game Boost con HDMI 2.1 que entre otras cosas, ayuda a conseguir una mayor fluidez en el movimiento del juego.

Precio y disponibilidad

Las nuevas Xiaomi TV S Mini LED ya se pueden comprar en España, en la web de Xiaomi. La lista de precios depende principalmente del tamaño; el resto de especificaciones, salvo las zonas de retroiluminación, se mantienen iguales.