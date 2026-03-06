Apple hará esperar más por el HomePad: el altavoz‑pantalla para el hogar inteligente se lanzaría en otoño de 2026

Ha sido una semana intensa para Apple. La estrella de todos los recientes lanzamientos ha sido el MacBook Neo, seguido de los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max y los últimos MacBook Air dotados de M5. Pero no se quedará ahí.

Y es que es posible que recuerde el HomePad, un dispositivo filtrado desde hace semanas consistente en un HomePod con pantalla y la nueva Siri ultravitaminada. Ya tenemos una fecha de lanzamiento filtrada, ubicada en este próximo otoño.

Un famoso filtrador, conocido como Kosutami, ha asegurado que será en otoño cuando el llamado HomePad haga acto de presencia. Si bien es cierto que el leaker no ha dado más detalles, es fácil pensar en el próximo evento de los iPhone 18 de septiembre.

El HomePad llegará este mismo otoño

Este es probablemente uno de los dispositivos más filtrados dentro de la futura estrategia de Apple centrada en el hogar inteligente. El HomePad será un dispositivo estilo HomePod, pero incorporando una pantalla frontal.

Montará un nuevo sistema operativo, conocido como homeOS, y servirá para realizar videollamadas y realizar una gestión completa de toda la casa. Estaba pensado para lanzarse en marzo del 2025, pero los problemas con Siri lo retrasaron.

Otro concepto de HomePod con una pantalla. 9to5Mac Omicrono

El problema del HomePad es que dependería enormemente de Siri para realizar una buena parte de sus funciones. Al haberse sucedido el retraso de la nueva Siri prometida en 2024, Apple aparcó el proyecto en un cajón.

El dispositivo será el cabeza de cartel para la nueva línea de productos para el hogar de Apple, que también incluirá un hipotético timbre para exteriores con Face ID y una cámara de seguridad.

La incertidumbre con el HomePad y sus homónimos era tal que no se sabía mucho más desde finales de 2024, cuando comenzó a filtrarse. Parece que casi dos años después, el HomePod con pantalla hará acto de presencia.

Lo hará además en un año repleto de lanzamientos. Los MacBook Pro con pantallas táctiles OLED se sumarán al primer iPhone plegable, el iPhone Fold, que verá la luz del día en la keynote de septiembre junto a los iPhone 18.

No son las únicas novedades que abarcará la cartera de lanzamientos de Apple. La firma de Cupertino también prepara un pin con IA del tamaño de un AirTag y unos nuevos AirPods Pro, más caros pero con cámaras infrarrojas con control por gestos.