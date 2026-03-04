Apple lanza el MacBook Neo: un portátil con chip de iPhone para estrenar su gama más asequible por menos de 700 euros

El MacBook Neo de Apple es oficial. Los rumores eran ciertos; el nuevo MacBook económico con procesador de iPhone es una realidad. El "portátil más accesible hasta la fecha" de la compañía californiana es la puerta de entrada definitiva al Mac.

Con un precio irrisorio de apenas 699 euros —599 euros para estudiantes—, el MacBook Neo se convierte en el modelo más barato de toda la línea. Con los elementos que hacen característico al MacBook; trackpad, dos puertos USB-C y una webcam 1080p.

La clave de este portátil está en su interior. Un procesador A18 Pro, el mismo de los iPhone 16 Pro de la pasada generación que vitamina a un portátil que promete nada menos que 16 horas de batería.

El MacBook Neo es oficial

Esta es la primera vez en bastante tiempo que Apple introduce un nuevo elemento en una familia de dispositivos tan asentada como es la de los MacBook. El Neo sustituye al MacBook Air como el modelo más barato del catálogo.

Hasta la fecha, el MacBook Air era la opción de entrada al mundo del Mac, seguido del Mac Mini en caso de no querer un portátil. Lo sorprendente es que el MacBook Neo es incluso más barato que el ya excelso Mac Mini M4.

MacBook Neo en el evento oficial de Apple. Chema Flores Omicrono Londres

Lo hace con un panel de 13 pulgadas Liquid Retina Display que viene acompañada de una webcam 1080p. En su chasis nos encontramos con un sensor de huellas dactilares con Touch ID y dos USB-C acompañados de un jack de 3,5 milímetros.

Los altavoces, aderezados con Dolby Atmos, presumen de compatibilidad con el audio espacial marca de la casa. Otro de los detalles relevantes de este portátil radica en su gama de colores, que por supuesto es muy abultada.

Tenemos un color plateado típico, un amarillo chillón, un rosa pálido y un color azulado medianoche, muy parecido al oscuro que tienen los iPhone 17 Pro actuales. Todo ello, por cierto, con un teclado blanco. Sus altavoces, por cierto, son laterales.

El MacBook Neo disfruta de dos configuraciones de almacenamiento, una con 256 GB y otra con 512, que por cierto es la que integra el Touch ID. Es decir, que para acceder a esta opción de hardware, habrá que optar por la versión más top.

Precio y disponibilidad

El MacBook Neo ya se puede reservar en España, con un lanzamiento proyectado para el próximo día 11 de marzo. La versión de 256 GB costará 699 euros y la de 512 GB con Touch ID, 799 euros.