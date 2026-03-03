Irán, en 'guerra' contra Amazon: tres de sus centros de datos en Oriente Medio han sido dañados por drones iraníes

La pasada jornada del 2 de marzo estuvo marcada por un supuesto ataque iraní contra centros de datos de Amazon ubicados en Oriente Medio, en el contexto de la ofensiva militar 'Furia Épica' perpetrada por Estados Unidos e Israel.

Aunque en un principio no se sabía si las interrupciones de servicio tenían que ver con el conflicto, las dudas se han disipado. AWS ha confirmado que efectivamente, los complejos de Oriente Medio y Baréin han sufrido ataques con drones, causando daños físicos en la infraestructura.

Así lo ha aclarado AWS en su panel de estado de servicio, en el que han estado proporcionando detalladas actualizaciones acerca de lo sucedido. Confirman que las instalaciones de ambas regiones fueron directamente impactadas por drones.

AWS se ve afectada por el conflicto

La actualización más completa tiene fecha del 2 de marzo. Amazon explica que dos de las instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos fueron "impactadas directamente", mientras que en Baréin, el ataque se realizó cerca de uno de los centros de datos.

Los sucesos han dado como resultado daños estructurales y la interrupción del suministro eléctrico a la infraestructura. De hecho, aseguran que fue necesario sofocar incendios que además causaron daños adicionales por la presencia de agua.

En palabras de Amazon, se está priorizando la seguridad del personal en las tareas de recuperación que, además, están siendo llevadas a cabo en colaboración con las autoridades locales allí presentes.

Dos de las tres zonas de disponibilidad de la región ME-CENTRAL-1 de los EAU están "significativamente afectadas" por el suceso, mientras que la tercera (mec1-az1) sigue operando con relativa normalidad.

Todo esto se traduce en tasas de error bastante elevadas y en una "disponibilidad reducida" para servicios muy concretos, como serían Amazon EC2, Amazon S3, Amazon DynamoDB, AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon CloudWatch, Amazon RDS o la consola de administración.

Desde Amazon lamentan que las labores de recuperación de estos servicios puedan extenderse de forma indeseada por los propios daños físicos y la naturaleza de los mismos. Ya se están buscando vías de recuperación de software que no dependen de la reactivación de instalaciones subyacentes.

En este sentido, la prioridad está enfocada en Amazon S3 y en DynamoDB, debido a que recuperarlos equivaldría a la restauración consecuente de otros servicios que dependen directamente de AWS.

Respecto a las APIs de servicios afectadas por los ataques, Amazon está implementando actualizaciones de software específicas para reducir las tasas de error y "restaurar la funcionalidad siempre que sea posible, independientemente del plazo de recuperación física".

Amazon recuerda que aunque las soluciones de software pueden mitigar algunos de los problemas asociados, las acciones de recuperación principales dependen enteramente del restablecimiento de la infraestructura subyacente por el estado físico de las instalaciones afectadas.

Por si fuera poco, la compañía advierte que el conflicto sucedido en la región hace que el "entorno operativo general" en Oriente Medio sea impredecible, lo que podría resultar en más problemas a nivel de infraestructura.

Por ello, la empresa está poniendo el foco en herramientas y servicios que permitirían a los clientes realizar copias de seguridad y la migración de datos y apps fuera de las regiones afectadas por el conflicto iraní.

La situación no mejoró el pasado 3 de marzo. Se han visto mejoras en servicios como Amazon S3, que ha visto aumentada su disponibilidad en PUT y LIST, pero las tasas de error siguen siendo sustancialmente altas en otros servicios clave.

Por último, Amazon recomienda encarecidamente a los clientes que operan en Oriente Medio que migren sus labores a otras regiones AWS o que en su defecto, implementen planes de recuperación ante desastres y migrar su tráfico fuera de las regiones afectadas.

En un principio, los problemas suscitados en la nube de Amazon se habían explicado en base al lanzamiento de 'objetos' a las instalaciones afectadas. No ha sido hasta más tarde que Amazon ha confirmado la naturaleza del suceso.

Aunque los centros de datos han sido afectados de alguna forma u otra en conflictos bélicos en el pasado, no ha sido hasta este año que se han dado ataques físicos en un contexto bélico contra estos complejos.

Es el caso de Ucrania. En febrero de este año se reportó que las Fuerzas de Sistemas no Tripulados (SUF) ucranianas atacaron un centro de datos en territorios ocupados por Rusia, utilizando drones en el proceso.

Esta es una de las primeras ocasiones en las que un centro de datos comercial de una compañía ha sido afectado directamente en un contexto de guerra o conflicto, abriendo la veda para futuras batallas armadas que puedan usar estos complejos como activo estratégico.