Apple presenta los nuevos MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max: más potencia para vídeo, 3D y herramientas de IA

Los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max son oficiales. Tal y como vaticinaron los rumores y a un día de la presentación de la keynote de primavera de Apple, los de Cupertino han lanzado una plétora de dispositivos, entre ellos los nuevos MacBook Pro y los monitores XDR Studio Display.

Apple ha dado a conocer los nuevos MacBook Pro equipados con los nuevos chips M5 Pro y M5 Max, las nuevas variantes de gama profesional de la última línea de procesadores de la compañía californiana.

Mientras que el diseño se ha mantenido prácticamente igual respecto a los modelos M4, el interior ha cambiado poderosamente, consiguiendo velocidades SSD el doble de rápidas y más importante aún: 1 TB de almacenamiento base.

Llegan los nuevos MacBook Pro

Fue hace unos meses cuando Apple lanzó los MacBook Pro que estrenaban los M5 base. En ese momento, solo se presentó un único modelo, de 14 pulgadas, con la configuración M5 principal. Este catálogo se amplía en los dos sentidos.

Además de adoptar los M5 Pro y M5 Max, estos MacBook Pro reciben una agradecida variante de 16 pulgadas que servirá para acoger estos nuevos chips, conformando la familia de procesadores M5 al completo.

MacBook Pro con M5 Max. Apple Omicrono

En cifras, Apple habla de procesadores con el núcleo de CPU más rápido del mundo, que además viene acompañado de GPUs de nueva generación con aceleradores neuronales en cada uno de sus núcleos.

Le sigue un mayor ancho de banda en la memoria unificada que, en total, constituye un rendimiento en tareas de IA hasta 4 veces superior respecto a los M4 anteriores. Si lo comparamos con los M1 de 2020, el salto es de hasta 8 veces.

La velocidad de SSD aumenta enormemente, pasando al doble de velocidad nada menos y con un almacenamiento base mejorado. Si optamos por el M5 Pro pasaremos a tener 1 TB y si compramos la versión con M5 Max, tendremos 2 TB.

Otro punto clave está en la presencia del N1 que, al igual que ocurrió con los iPhone 17e, otorga a los MacBook Pro Bluetooth 6 con un rendimiento mejorado. La batería pasa a ser de 24 horas de corrido, siendo lo mejor de su clase.

M5 Pro y M5 Max. Apple Omicrono

Por si fuera poco, también disfrutamos de WiFi 7, cámara Center Stage de 12 megapíxeles, compatibilidad con Thunderbolt 5 y sobre todo, la ya conocida pantalla Liquid Retina XDR con opción de nanotexturizado.

Tal y como explica la propia Apple, los M5 Pro y M5 Max incorporan CPUs de hasta 18 núcleos, con 6 núcleos apodados 'súpernúcleos' (los más rápidos del mundo, dice la firma) y 12 núcleos de rendimiento totalmente mejorados y optimizados para tareas profesionales. Los núcleos de GPU ascienden a los 40 cores en su versión más top.

Así, el usuario final obtiene una mejora de hasta un 30%, sobre todo en tareas que requieran procesos multihilo y similares. Apple menciona programadores que optimizan algoritmos o fotógrafos que procesan bibliotecas de imágenes mastodónticas.

La IA es otro punto crítico de estos portátiles. El procesamiento de indicaciones LLM es 4 veces más rápido respecto a los M4 Pro y M4 Max y la generación de imágenes de IA es 8 veces más rápida que M1 Pro y M1 Max.

MacBook Pro M5 Pro. Apple Omicrono

El rendimiento gráfico es otro gran beneficiado de esta nueva generación de MacBooks. El 50% de aumento en el rendimiento gráfico se añade a un conjunto de memorias de hasta 46 GB de memoria unificada con hasta 307 gigabytes por segundo en el modelo Pro. En el M5 Max, pasa a ser de 128 GB con 614 gigabytes por segundo.

¿Y qué hay de los SSD? La mejora es sustancial, logrando 14,5 gigabytes por segundo de escritura y lectura, lo que acelera flujos de trabajo con proyectos de vídeo 4K y 8K, o LLM. Y no son las únicas bondades.

Los MacBook Pro presumen de tres puertos Thunderbolt 5, HDMI con resolución externa de hasta 8K, carga rápida para lograr el 50% en apenas 30 minutos y micrófonos de estudio en el mismo chasis conocido por muchos, con conector MagSafe y ranura para tarjetas SD.

Nuevos M5 Pro y M5 Max

El secreto de los nuevos M5 Pro y M5 Max está en la nueva arquitectura Fusion estrenada en estos chips. El diseño combina dos matrices en un único SoC, que incluye en todo el paquete la CPU, la GPU, el Media Engine, el controlador de memoria unificado y el Neural Engine.

En estos núcleos tenemos 6 de los ahora llamados 'súpernúcleos' y 12 núcleos de rendimiento totalmente nuevos, optimizados para cargas de trabajo multihilo, resultando en rendimientos multihilo 2,5 veces mayores a los de los M1 Pro y M1 Max.

MacBook con un M5 Max. Apple Omicrono

La arquitectura Fusion, explica Apple, implica la unión de dos matrices de 3 nanómetros de 3ª generación, con un muy alto ancho de banda y una baja latencia valiéndose de un encapsulado avanzado.

Johnny Srouji, vicepresidente sénior de tecnologías de hardware de Apple, ha explicado que los nuevos procesadores representan un "avance monumental" para el porfolio de silicio de Apple, al aglutinar grandes capacidades de eficiencia energética y rendimiento.

Precio y disponibilidad

Al igual que ocurrió con los iPhone 17e, los nuevos MacBook Pro se podrán reservar a partir del día 4, poco antes del evento de primavera de la compañía. Se podrán comprar el día 11 oficialmente.

El precio más básico, con el M5 y la pantalla de 14 pulgadas, costará 1.929 euros, mientras que la versión de 16 pulgadas comenzará en los 3.049 euros debido a que incluirá de base el M5 Pro, con opciones para M5 Max.