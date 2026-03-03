Apple presenta el MacBook Air con chip M5: más potencia, almacenamiento y batería para su portátil más popular

Apple ha tirado la casa por la ventana. Antes de su presentación del 4 de marzo, los de Cupertino han lanzado los nuevos MacBook Pro con procesadores M5 Pro y M5 Max y los nuevos monitores Studio Display y Studio Display XDR. Ahora le toca el turno a los MacBook Air M5.

El ordenador portátil más querido y popular de todo el catálogo de la empresa de Tim Cook se actualiza, con los procesadores M5 que estrenaron los MacBook Pro de 14 pulgadas meses atrás.

No solo eso; se mejora el almacenamiento base con 512 GB de memoria SSD que además, por si fuera poco, llega con una mejora sustancial de velocidad. Y no son las únicas bondades que presenta este nuevo ordenador.

Apple renueva el MacBook Air M5

El MacBook Air M5 presenta todo lo bueno de los últimos chips de Apple pero con el chasis y el factor de forma ultraligero que caracteriza a esta línea de ordenadores. Y es que todas las mejoras se presentan en el interior.

No es para menos. La memoria base se ha aumentado a los 512 GB de almacenamiento —recordemos, con mejora de velocidad incluida—. Por otro lado, las opciones ahora permiten configurar el portátil con hasta 4 TB de SSD.

MacBook Air M5. Apple Omicrono

Su diseño imperecedero esconde el mismo chip N1 que habilita WiFi 7 y Bluetooth 6 que hemos visto en los iPhone 17e y en los MacBook Pro M5 Pro y M5 Max, y la misma cámara Center Stage de 12 megapíxeles.

No faltan pantallas Liquid Retina con opciones de 13 y 15 pulgadas, dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para dos pantallas externas, macOS Tahoe y sobre todo, 18 horas de duración de batería gracias a su renovada eficiencia energética.

MacBook Air M5. Apple Omicrono

Las mejoras que otorga el M5, en su configuración de 10 núcleos tanto en CPU como en GPU son notables. El nuevo MacBook Air presenta un rendimiento hasta 4 veces más rápido que el modelo anterior y 9,5 veces mayor al de los MacBook Air M1.

El rendimiento gráfico es el campo en el que más mejoran los MacBook Air M5. Valiéndose de núcleos de sombreado mejorados y su motor de trazado de rayos de 3ª generación, el portátil presume de una mayor potencia en juegos y renderizado 3D.

De forma sorprendente y pese a la crisis de memoria que vive el sector, Apple ha dotado a sus portátiles más económicos de unos SSD más rápidos, con un ancho de banda de 153 gigabytes por segundo; un 28% más respecto al M4.

En cifras, Apple habla de un rendimiento de mejora de vídeo con IA en Topaz Video un 6,9 veces mayor al del M1. Algo muy similar ocurre en el renderizado 3D (6,5 veces más rápido en Blender respecto al M1) y en el procesamiento de imágenes (2,7 veces más rápido en Affinity).

Así, Apple no solo duplica el almacenamiento base, sino que aumenta su velocidad, logrando rendimientos de escritura y lectura el doble de rápidos frente a los SSD de los M4 anteriores.

Por el resto, el chasis permanece igual. Las pantallas de 13,6 y 15,3 pulgadas mantienen su brillo de 500 nits y su batería de 18 horas mantiene la carga rápida. Los colores seguirán siendo el azul cielo, el negro medianoche, el plateado y el dorado.

Precio y disponibilidad

Lo mejor de esto es que Apple ha mantenido el precio de sus portátiles, insistimos, pese a la crisis de memoria sufrida en el sector. Se podrá reservar el 4 de marzo y se podrá comprar el día 11 a precios básicos de 1.199 euros para el modelo de 13 pulgadas y 1.499 euros para la versión de 16.