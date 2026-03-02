Irán ataca por primera vez un centro de datos: la nube de Amazon en Emiratos Árabes Unidos se habría visto afectada

La operación 'Furia Épica' lanzada por Estados Unidos e Israel en forma de ofensiva contra Irán ha llevado a una inesperada escalada de violencia que si bien tiene su seno en Oriente Medio, ya está teniendo consecuencias en Europa y en otros lugares del mundo.

Según reporta Reuters, una de estas consecuencias se ha consolidado en un supuesto ataque contra un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) ubicado en Emiratos Árabes Unidos, provocando cortes de servicio.

Este lunes 2 de marzo, Amazon reportó problemas tanto energéticos como de conectividad en los centros de datos de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahréin, poco después de que Irán desplegara su propia represalia contra Israel y los EE.UU.

Centro de datos de AWS afectado

Tal y como detalla la agencia de noticias, instalaciones de ciertas unidades de computación en la nube de Medio Oriente han enfrentado severos problemas energéticos. Uno de estos centros de datos fue alcanzado por objetos externos, posiblemente militares.

Dos de las zonas afectadas, con grupos de centros de datos, se han mantenido sin suministro energético desde entonces. Si bien es cierto que Amazon ha confirmado que se han dado incendios en el lugar, no han especificado la naturaleza de los ataques.

Los pasillos del AWS ReInvent 2025, en el hotel The Venetian (Las Vegas, EEUU).

De momento, la firma solo ha relatado que efectivamente, estos centros de datos habían sufrido impactos de 'objetos' que habrían causado "un problema de energía localizado", que habría afectado "a otra zona de disponibilidad" en la región.

El comunicado de AWS no entra a valorar o a desmentir si este incidente en los Emiratos Árabes Unidos tuvo que ver con los ataques iraníes a los estados vecinos del Golfo Pérsico. Ya hay labores para restablecer tanto la conectividad como la energía del complejo.

De hecho, la propia Amazon ha informado de una cierta recuperación en sus servicios localizados en los Emiratos Árabes Unidos desde primera hora de la mañana, aunque no está claro el alcance del impacto sobre estos centros de datos.

Aunque los centros de datos han sido afectados de alguna forma u otra en conflictos bélicos en el pasado, no ha sido hasta este año que se han dado ataques físicos en un contexto bélico contra estos complejos.

Es el caso de Ucrania. En febrero de este año se reportó que las Fuerzas de Sistemas no Tripulados (SUF) ucranianas atacaron un centro de datos en territorios ocupados por Rusia, utilizando drones en el proceso.

De confirmarse que el ataque al centro de AWS ha sido obra de Irán, estaríamos ante una de las primeras ocasiones en las que uno de estos centros de datos es afectado directamente en una situación de guerra.