La 'bestia' que va a cambiar las bicis eléctricas de montaña: con motor de 850 W y se conduce "como un coche de rally"

Las bicicletas eléctricas de montaña siguen siendo una de las categorías más demandadas en España. Y no es de extrañar, ya que estos vehículos de dos ruedas cuentan con mejoras tecnológicas que permiten cada vez mayor autonomía, asistencia al pedaleo y versatilidad en todo tipo de terrenos.

La tendencia parece ser clara: eMTB cada vez más ligeras, divertidas y manejables, con motores potentes y baterías con mayor capacidad. Pero hay todavía nichos de mercado a explorar.

Frente a propuestas que se acercan a las motos de enduro, como la Rallon RS de Orbea, la marca estadounidense Specialized apuesta por una nueva categoría con la Turbo Levo R, una gama de bicicletas eléctricas de montaña pensadas para subir muy rápido, enlazar senderos con muchas curvas y disfrutar de una conducción más viva.

De hecho, desde el fabricante comparan su conducción con la de un coche de rally. Para que los usuarios sepan a qué atenerse, el anterior modelo de la marca, la Turbo Levo 4, sería el equivalente a una pick-up tipo Ford Raptor, más pensada para grandes saltos y bajadas extremas.

En otras palabras, la Turbo Levo R es para quien quiere una bici eléctrica de montaña muy capaz y versátil pero que no se sienta torpe ni pesada en senderos menos abruptos.

Cuadro ligero

El cuadro de carbono se ha aligerado hasta 530 gramos con respecto a la Levo 4 para no superar los 2,5 kg, y se ha bajado el centro de gravedad para hacer la conducción más ágil. También cambia la posición del ciclista, un poco más adelantada, para mejorar la eficacia al pedalear en subidas. Por eso, el recorrido de la suspensión tiene solo 140 mm delante y 130 mm detrás, más cercano al de una bici de trail rápida que a una de enduro puro.

Una de las grandes peculiaridades de la Turbo Levo R está en el sistema de suspensión trasera GENIE, integrado en un amortiguador Fox específico para esta bici. En la práctica, se comporta de forma muy suave y progresiva en la mayor parte del recorrido, para ir cómodo y con buen agarre, y se endurece al final para hacer frente a grandes impactos como saltos o cortados.

La eMTB Turbo Levo R de Specialized

Specialized aporta un dato orientativo: con una carga fuerte sobre la rueda trasera se consigue alrededor de un 17% más de recorrido útil que con un amortiguador similar sin este sistema. Para el usuario medio, lo importante es que combina comodidad cuando el terreno es más abrupto con un plus de seguridad cuando te pasas de ambicioso en una bajada.

La otra gran apuesta de la Turbo Levo R es el nuevo motor Turbo 3.1. En la versión tope de gama (S-Works) llega hasta 850 W de potencia máxima y 111 Nm de par, mientras que las versiones Expert y Comp se quedan en 810 W y 105 Nm, cifras muy altas en el mundo de las e‑MTB de serie.

En todo caso, Specialized insiste más en cómo entrega esa potencia que en los números en sí. Para ello, el sistema analiza constantemente la cadencia de pedaleo y la velocidad para que el empuje sea progresivo y no vaya a tirones, algo clave en tramos técnicos donde un acelerón brusco puede hacerte perder tracción.

Otra diferencia frente a muchos modelos más antiguos es el ruido. El motor va encapsulado con un material llamado CoreCoat y usa engranajes metálicos muy robustos para reducir vibraciones, disipar mejor el calor y conseguir una asistencia más silenciosa.

Enorme batería

De serie, la Turbo Levo R viene con una batería de 840 Wh, bastante generosa si la comparamos con otras eléctricas de montaña que se quedan entre 500 y 650 Wh para ahorrar peso. Specialized estima que, para un ciclista de 80 kg y una ruta con bastante desnivel, la autonomía es de unas 3,75 horas en el modo de asistencia más suave.

Otro de los puntos fuertes en ese sentido es que el sistema es modular y flexible. Se puede montar una batería interna de 600 Wh para rebajar el peso al mínimo anunciado, 18,8 kg, o añadir un range extender de 280 Wh que va en el cuadro y sube el conjunto hasta los 1.120 Wh para añadir una hora más al recorrido.

El motor se integra en el eje del pedalier de la Turbo Levo R. Specialized Omicrono

Para ser una verdadera todoterreno, la Turbo Levo R apuesta por ruedas de 29 pulgadas delante y detrás, un estándar en e‑MTB que prioriza estabilidad y capacidad de paso por encima de obstáculos. En cuanto a la geometría del cuadro, es totalmente ajustable sin herramientas mediante unas piezas móviles, lo que permite variar el ángulo de dirección, la altura del pedalier y la longitud de las vainas traseras.

En el manillar destaca la pantalla MasterMind T3 de 1,78 pulgadas, que muestra datos de velocidad, potencia del motor, nivel de asistencia y autonomía estimada. El mando MicroTune permite subir o bajar la ayuda del motor en pasos del 10% sin tener que trastear con menús complejos, y el modo Dynamic MicroTune ofrece picos de potencia extra justo cuando aceleras fuerte para superar un gran desnivel, por ejemplo.

La app de Specialized, disponible no sólo para Android e iOS sino también en WatchOS, es de las más completas del mercado y sirve tanto para actualizar el firmware y configurar todas sus opciones de la bicicleta como para enlazar con servicios como Strava o Garmin. También permite usar el sistema de localización de Apple para ayudar a encontrar la bici en caso de robo.

Todo esto sitúa a la gama Turbo Levo R en la franja alta del mercado, tanto en prestaciones y especificaciones como en el precio: 13.999 euros para la S‑Works, 9.999 euros para la Expert y 7.999 euros para la Comp. Son cifras en línea con otras e‑MTB de alta gama de Trek, Orbea o Giant, que también superan con facilidad los 10.000 euros en sus versiones más equipadas.