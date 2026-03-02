Apple presenta el iPhone 17e: su móvil más asequible se renueva incorporando MagSafe y un procesador mucho más potente

Apple ha anunciado el iPhone 17e, su nuevo smartphone asequible que llega con la ambición de ser el dispositivo perfecto de entrada en el ecosistema de la compañía optando por una relación entre calidad y precio mayor que la del resto de dispositivos de la familia iPhone 17. Lo hace sin sacrificar el rendimiento.

En un teléfono continuista, uno de los detalles más interesantes de este iPhone 17e es la capacidad de Apple de mejorar el precio con respecto al modelo anterior. Y es que, aunque mantiene los 709 euros de partida, duplica el almacenamiento hasta los 256 GB, algo nada fácil en un escenario de escasez de memoria.

Este nuevo iPhone 17e, que llega para jubilar al iPhone 16e, cuenta en su interior con el chip A19 de última generación, que ofrece un rendimiento excepcional tal y como acredita el actual iPhone 17. También cuenta con C1X, el módem celular de última generación diseñado por Apple, que es hasta 2 veces más rápido que el C1 el del iPhone 16e.

Lo cierto es que a nivel de procesadro el A19 es un avión para este teléfono. Dispone de una CPU de 6 núcleos, con mayor eficiencia y el doble de velocidad que modelos anteriores. Además, el Neural Engine de 16 núcleos se ha optimizado para modelos generativos de gran tamaño y, al combinar su potencia con los Neural Accelerators de cada núcleo de la GPU, Apple Intelligence y otros modelos de IA se ejecutan más rápido que en la generación anterior.

Con respecto a la fotografía, mantiene una única cámara Fusion de 48 MP, lo que le permite capturar vídeo Dolby Vision 4K y recortar la imagen para tener así un teleobjetivo 2x de calidad óptica. Es más versátil de lo que parece.

Entre las novedades del equipo se encuentra la nueva protección de la pantalla pues ahora cuenta con ahora cuenta con Ceramic Shield 2, ofreciendo así 3 veces mejor resistencia a los rayones que la generación anterior y reduce el reflejo.

iPhone 17e MagSafe Apple Omicrono

Precisamente una de las claves de este móvil es conservar su valor durante más tiempo que otros smartphones. El iPhone 17e está pensado para durar. Mantiene un diseño robusto y a la vez ligero de aluminio de calidad aeroespacial con la calificación IP68 que resiste las salpicaduras, el agua y el polvo.

Con respecto a la calidad de la pantalla, mantiene la tecnología Super Retina XDR con tecnología OLED ofrece una fantástica experiencia visual, tanto al ver vídeos con Dolby Vision en streaming como en los videojuegos, y los 1.200 nits de pico de brillo máximo.

Asimismo cuenta con Face ID como la forma sencilla y segura de desbloquear el iPhone 17e, autorizar compras, iniciar sesión en apps y mucho más. También dispone del botón Acción, con la que los usuarios pueden acceder fácilmente a sus prestaciones favoritas, como la linterna o la inteligencia visual.

Así como ahora dispone de la tecnología MagSafe para cargar el dispositivo, así como permitiendo acceder a un amplio ecosistema de accesorios como cargadores y fundas.

Otra de las novedades es un nuevo color disponible. Ahora, además de negro y blanco, será posible comprar el iPhone 17e en un rosa suave que pone una nota de color en la actual capacidad de elección sobre el teléfono.

Sobre la disponibilidad. Apple ha explicado que los pedidos anticipados comenzarán a partir de este miércoles 4 de marzo y llega oficialmente a las tiendas disponible a partir del miércoles siguiente, el 11 de marzo.