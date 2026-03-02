Apple lanza el nuevo iPad Air: un gran salto en rendimiento gracias al chip M4, 12 GB de RAM y mejor conectividad

Los rumores eran ciertos. Apple ha comenzado la metralla de lanzamientos, comenzando primero por el nuevo iPhone 17e con MagSafe y nuevo procesador y ahora con un nuevo iPad Air, con nuevo chip M4 incorporado.

Tal y como detalla Apple en un comunicado, los de Cupertino han actualizado una de sus tablets más populares, el iPad Air, que hasta ahora llevaba el chip M3. Pasa ahora al M4, que incorporan los iPad Pro de pasada generación y los MacBook Air.

Esta es la clave de esta renovación. Hablamos de un procesador que hace a esta tablet un 30% más potente respecto al iPad Air con M3 y 2,3 veces más respecto al modelo con M1. También incorpora WiFi 7 y los chips Apple N1 y C1X.

El nuevo iPad Air M4 está aquí

La estrategia con este nuevo iPad Air ya es conocida por parte de Apple. Mismo diseño metálico, con cantos planos y con el mismo acabado físico; misma compatibilidad con Apple Pencil Pro, pero con opciones a 11 y 13 pulgadas de pantalla.

El gran protagonista es el chip M4, que se compenetra con los N1 y C1X de Apple que añaden una agraciada compatibilidad con WiFi 7. El nuevo iPad Air se puede adquirir en sus dos versiones, pero manteniendo el precio de la pasada generación.

iPad Air. Apple Omicrono

El chip que da vida al iPad Air M4 cuenta con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9. Tampoco falta una Neural Engine (NPU) para tareas de inteligencia artificial ultravitaminada, que se beneficia enormemente de un 50% más de memoria de sistema unificada.

En cifras, Apple promete un rendimiento en renderizado 3D con trazado de rayos más de 4 veces superior al que ya ofrecía el iPad Air M1, así como el ya mencionado aumento del 50% en la memoria unificada, que pasa a nada menos que 12 GB.

Así, el ancho de banda de memoria sube hasta unos impresionantes 120 gigabytes por segundo. El Neural Engine, también potenciado, presenta 16 núcleos que se traducen en un rendimiento tres veces mejor al del M1.

Junto al M4, nos encontramos en este nuevo iPad Air el chip de red inalámbrica N1 para habilitar WiFi 7, Thread y Bluetooth 6. El modelo con conectividad celular incorpora el C1X de los iPhone 17e y posteriores, con un 30% menos de consumo de energía respecto al iPad Air M3.

iPad Air. Apple Omicrono

Por supuesto, esta tablet cuenta con lo último en lo que a software refiere como es iPadOS 26, con su nuevo sistema de ventanas y el lenguaje Liquid Glass para obtener transparencias y reflejos cristalinos por todo el sistema.

Un detalle no menor del iPad Air M4 es que sigue la línea del proyecto de neutralidad de carbono para 2030 que persigue Apple. Por ello, la nueva tablet está fabricada con un 30% de contenido reciclado, incluyendo aluminio 100% reciclado.

Precio y disponibilidad

El iPad Air M4 se podrá reservar a partir del 4 de marzo, con un lanzamiento proyectado para el día 11 de este mismo mes. El precio como decimos se mantendrá; 649 euros para el modelo de 11 pulgadas y 849 para el de 13.

Podremos optar por opciones de memoria desde los 128 GB hasta 1 TB de almacenamiento y las típicas opciones para optar por un modelo con conectividad celular, con cambios en el precio.