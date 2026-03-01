He probado la nueva hidrolimpiadora de ALDI: una potente herramienta para dejar tu patio como una patena

En España hemos pasado por un invierno especialmente lluvioso que quizás se convierta en la nueva normalidad, porque ya en 2025 vivimos un episodio similar.

Esto ha hecho que sea más necesario que nunca tener herramientas de limpieza para exteriores, para muros, patios, terrazas, etc.

Y justo ahora la cadena alemana ALDI ha anunciado el retorno de su herramienta de limpieza más esperada, una hidrolimpiadora FERREX, para el próximo 7 de marzo.

Tras haberla probado unos días, queda claro que busca posicionarse como la opción preferida para quienes necesitan resultados profesionales sin complicaciones técnicas excesivas.

Y sin tener que pagar mucho claro. El precio de este producto es de 99 euros, y nos da un resultado más que correcto para un usuario medio.

Limpiador con manguera enrrollada Álvarez del Vayo Omicrono

Uno de los puntos que más se suele criticar en este tipo de maquinaria es su peso y la dificultad para desplazarla por terrenos irregulares como jardines o patios empedrados. Sin embargo, en esta ocasión, la propuesta destaca por una ergonomía muy bien resuelta.

A diferencia de otros modelos que optan por formatos tipo mochila que terminan cargando los lumbares del usuario tras media hora de uso, este equipo apuesta por la estabilidad.

Depósito de detergente Álvarez del Vayo Omicrono

Gracias a la inclusión de asas ergonómicas y un robusto juego de ruedas, el transporte se realiza de forma natural, permitiendo que cualquier persona pueda moverlo de un punto a otro de la parcela sin realizar esfuerzos innecesarios.

La libertad de movimiento se ve reforzada por un componente que a menudo se descuida en las gamas económicas: la manguera.

Conexión a manguera externa para el abastecimiento de agua Álvarez del Vayo Omicrono

Con una longitud de 10 metros, este modelo permite rodear un coche de grandes dimensiones o limpiar una escalera exterior sin tener que estar desplazando la unidad principal constantemente.

Además, el material de la manguera facilita un enrollado sencillo, algo que se agradece enormemente al finalizar la tarea, evitando esos nudos imposibles que suelen aparecer en plásticos de baja calidad.

Si hablamos de rendimiento puro, las cifras son contundentes. Estamos ante un motor de 2.400 W capaz de generar una presión máxima de 170 bares y un caudal de 500 litros por hora.

Para poner esto en contexto, es una fuerza más que suficiente para arrancar el musgo incrustado en la piedra o la grasa reseca del mobiliario de jardín.

Limpiando una pared Álvarez del Vayo Omicrono

No obstante, tanta potencia requiere responsabilidad por parte del usuario. En mis pruebas me he dado cuenta de que hay que tener especial cuidado con los accesorios más agresivos, como la boquilla turbo.

Si acercamos demasiado la lanza a una pared pintada o a una superficie de madera tratada, la presión es tal que podría levantar el revestimiento o dañar el material.

Por ello, la inclusión de una boquilla de presión variable y una pistola con indicador de presión es un acierto total, ya que permite modular la fuerza del agua según la delicadeza del objeto que estemos tratando, desde una bicicleta de montaña hasta un coche.

El paquete de accesorios que acompaña a la unidad por 99 euros es inusualmente completo.

Eliminando musgo del suelo Álvarez del Vayo Omicrono

Incluye un cepillo giratorio diseñado para superficies amplias, una aguja de limpieza para el mantenimiento de las boquillas y un depósito de detergente integrado que facilita el lavado con espuma.

Esta versatilidad lo convierte en el aliado ideal para afrontar las tareas de limpieza tras la época de lluvias intensas o los episodios de calima que suelen ensuciar las terrazas y patios en esta época del año.

Asa del limpiador a presión de ALDI Álvarez del Vayo Omicrono

En definitiva, nos encontramos ante una herramienta equilibrada que no necesita presentarse como un gran salto tecnológico para convencer, sino que lo hace a través de la practicidad y un precio muy competitivo.

A partir del sábado 7 de marzo, los clientes de ALDI en España tendrán la oportunidad de adquirir un equipo que cumple con creces para el mantenimiento doméstico.