La minicasa ucraniana que redefine el minimalismo: 50 m2, techo tradicional de paja y rodeada de amplios ventanales

Aunque muchos soñamos con tener grandes casas espaciosas en nuestro haber, las minicasas se han consolidado como una gran opción para todos los bolsillos. Ya las hay totalmente acristaladas e incluso inspiradas en estaciones de bomberos.

¿Existe hueco para el arte en este sector? Lo cierto es que sí. Es el caso de Under the Reed Roof, un refugio de unos 50 metros cuadrados ubicado en una finca privada de Ucrania que reinterpreta la vivienda rural tradicional.

La filosofía del diseño se basa en materiales locales y en la esencia cultural del lugar. Aunque la clave realmente está en una serie de fachadas acristaladas que pretenden fundirse con el espacio exterior aprovechando la luz del día.

El refugio ucraniano con cristal como bandera

El origen de todo este diseño reside en un concepto conocido como mazanka. Muros blancos, techos de paja y fachadas acristaladas, coronadas por un gran tejado de paja como gesto arquitectónico.

Se sitúa sobre una superficie de piedra y sustenta su techo con un techo interior hecho en tejas de madera. También juega un papel clave la filosofía terroir design que, según el estudio, analiza el arquetipo de casa ucraniana para luego reinterpretarlo.

Interior de la Under the Roof. YOD Group Omicrono

La estancia está coronada por un sistema de bomba de calor con climatización oculta, integrada en ranuras y salidas discretas para asegurar un confort térmico continuado incluso en los exteriores gélidos de Ucrania.

Toda la planta gira en torno a un núcleo central de hormigón que conecta con un dormitorio, la zona de estar y un baño. Tampoco falta una chimenea minimalista, que también hace referencia a las estufas tradicionales rurales ucranianas.

La idea detrás de estas fachadas acristaladas es la de dar una sensación de 'disolución'. Al ser totalmente transparentes, se consigue una suerte de ilusión óptica en la que el tejado de paja flota y la 'alfombra de piedra' inferior se extiende.

Por supuesto, la casa integra prácticas cortinas para ocultar lo que hay en el interior, hechas con texturas táctiles y tejidos ucranianos. Los muebles están basados en elementos de madera texturizada e incluye piezas de diseño.

Dormitorio del Under the Roof. YOD Group Omicrono

El estudio, YOD Group, explica que esta reinterpretación contemporánea abraza "la búsqueda de luz y limpieza", traducida en estas fachadas de cristal. "La cubierta, deliberadamente sobredimensionada, se convierte en el principal gesto arquitectónico", dijeron en un comunicado.

El refugio Under the Reed Roof se sitúa en Ucrania Central y se finalizó a principios de este año. No es el único; existen otras dos casas prácticamente idénticas en diseño repartidas por otros puntos de Ucrania.