La mejor alternativa al 'iPhone Pocket' de Apple: correas ultrarresistentes para llevar el móvil y evitar que te lo roben

El iPhone Pocket, que fue todo un éxito en noviembre del 2025, demostró que los usuarios quieren accesorios para llevar sus teléfonos sin tener que tener bolsas o similares de por medio. Peak Design lo sabe y por eso ha diseñado sus propias correas.

Los aficionados a la fotografía sabrán de la marca. El fabricante se especializa en accesorios fotográficos y recientemente, han lanzado tres nuevos productos para el iPhone. El Mobile Crossbody Multi-Strap, el Mobile Crossbody Strap y el Mobile Cuff.

Esencialmente hablamos de correas de iPhone, para distintos formatos y distintos tipos de uso. Por ejemplo, la Mobile Cuff es una pulsera para la muñeca y el Mobile Crossbody Strap, una correa para el hombro.

Los nuevos accesorios de Peak Design

El más básico y simple es el Mobile Cuff, una correa de liberación rápida para el iPhone centrada en la muñeca. La idea es simple; con un enganche especial, podemos añadir una correa a la funda de Peak Design y mantener más seguro el teléfono.

Por otro lado está el Mobile Crossbody Strap, que es la misma idea pero en un formato mucho más amplio. En lugar de usar únicamente la muñeca, la correa abarca todo el cuerpo con el mismo sistema de liberación rápida.

Correa de Peak Design.

Este último accesorio es interesante ya que no solo sirve para llevar el móvil, sino que se puede adaptar para hacer las veces de correas de cámaras. La clave, como decimos, es su enganche de liberación Anchor System.

Por último está la Mobile Crossbody Multi-Strap, que es una versión multivitaminada. Es la misma correa, pero posee un enganche adicional en el que añadir nuevos enganches Anchor y así añadir más elementos como las llaves, la cartera, mochilas, etcétera.

Como ocurre con muchos productos de Peak Design, todos estos accesorios están específicamente pensados para la durabilidad. Ofrecen elasticidad, resistencia y se pueden adaptar a productos de terceros.

Por ejemplo, si el usuario lo quiere, puede añadir un adaptador incluido a cualquier funda de terceros para usar el enganche Anchor. Además, soportan mucho peso; los anclajes de la Multi-Strap pueden soportar hasta 23 kilos de fuerza por punto de fijación.

Correa de Peak Design.

Son compatibles con los iPhone 17 o con las fundas Peak Design que ya vende la compañía. Accesorios simples, pero que nos ayudan a mantener nuestro dispositivo más usado alejado de manos indirectas.

De momento no están disponibles en España. Sorprendentemente, Peak Design ha hecho inaccesibles las páginas de producto de estas correas, al menos de momento. Los precios sí se conocen y son mucho más asequibles que los 140 euros del iPhone Pocket: el Mobile Cuff cuesta 29,99 dólares, mientras que las Crossbody Strap y Crossbody Multi-Strap se venderán por 49,99 y 59,99 dólares, respectivamente.