Xiaomi va a por los usuarios de Apple: lanza su alternativa a los AirPods Pro, AirTag y batería MagSafe a un precio rompedor

Xiaomi ha mostrado músculo en el Mobile World Congress de Barcelona. La compañía no sólo ha deslumbrado con Xiaomi 17 Series o Xiaomi Pad 8 Series, sino que ha sacado un arsenal de nuevos dispositivos con los que se pone un objetivo claro: ser el mejor complemento posible para los usuarios de Apple.

Si con la actualización de HyperOS 3.1 los móviles de Xiaomi se van a convertir en los mejores para usar con el resto del ecosistema de Apple, ahora la empresa comandada por Lei Jun ataca con su alternativa a los AirTags, con una delgadísima batería magnética ideal para usarse con el iPhone, así como su nueva alternativa a los AirPods Pro, los Redmi Buds 8 Pro.

Además de su funcionamiento y compatibilidad con el ecosistema de Apple, el gran reclamo es su precio. Los Xiaomi Tag llegan por 14,99 € por unidad o el pack de 4 unidades por 49,99 €; la batería tendrá un precio desde 59,99 € y los auriculares se podrán comprar por 69,99 €. Un órdago directo a las alternativas de Cupertino. Asimismo, también llega el Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra que integra la localización a través de Find My.

Xiaomi Tag

El accesorio más llamativo para los usuarios de Apple es, sin duda, las nuevas Xiaomi Tag, el rival del AirTag. Se trata de un rastreador con una forma compacta y ligera con un anillo exterior metálico y un cuerpo minimalista. Es ligeramente más grande que el dispositivo de Cupertino, pero permite colocarse fácil y cómodamente en llaveros y anillas sin accesorios adicionales.

Dispone de un peso aproximado de 10 gramos, se acopla fácilmente a llaves, mochilas o equipaje sin añadir volumen, mientras que su diseño integrado para colgar y etiquetar garantiza que esté listo para usar desde el primer momento.

Xiaomi Tag Xiaomi El Androide Libre

Ofrece una experiencia de rastreo sencilla que es compatible tanto con Find My de Apple, así como con Google Android Find Hub, permitiendo localizar fácilmente objetos de uso diario como llaves, bolsos o equipajes. Eso sí, no funciona con ambas a la vez, sino que el usuario deberá elegir qué red utilizará y a partir de ahí configurarlo.

Xiaomi explica que sus Tag admiten tanto la búsqueda remota de objetos como modo perdido, búsqueda colaborativa y protección de privacidad mejorada.

Así pues, cuando está conectado a un smartphone y dentro del alcance de Bluetooth, los usuarios pueden localizar Xiaomi Tag fácilmente y activar un sonido a través tanto de las aplicaciones de iOS como de Android.

El modo perdido permite a los usuarios marcar un objeto como desaparecido y añadir información de contacto para facilitar su recuperación, mientras que la búsqueda colaborativa mejora aún más el proceso al permitir compartir la ubicación de forma segura dentro de la red cuando sea necesario.

Xiaomi explica que para proteger la privacidad del usuario y evitar seguimientos no deseados, el teléfono alerta automáticamente a los usuarios cuando se detecta que una etiqueta de seguimiento desconocida se desplaza con ellos.

Con respecto a su durabilidad, cuenta con resistencia al polvo y al agua IP67 y dispone de una autonomía sobre el año de uso a través de una pila de botón CR2032 que se puede reemplazar.

Una batería ultradelgada

El otro gran lanzamiento que va como anillo al dedo a los iPhone de Apple es la nueva batería Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W. Una refinada powerbank que busca redefinir la carga portátil con un diseño ultra delgado y ligero.

Tiene un grosor de sólo 6 mm de grosor y un peso de 98 gramos, con lo que es ideal para llevar en bolsillos o bolsos pequeños, convirtiéndose en el compañero ideal para trayectos diarios, viajes y largas jornadas fuera de casa.

Batería magnética de Xiaomi Xiaomi

La terminación es igualmente premium. Dispone de un acabado de aleación de aluminio con elegantes opciones de color, equilibra portabilidad, rendimiento y durabilidad.



Además de su tamaño compacto, el gran reclamo es la posibilidad de carga rápida tanto de forma inalámbrica como por cable, ofreciendo además salida simultánea por ambas vías. Lo hace con una carga rápida inalámbrica de hasta 15W y carga por cable USB-C de alta velocidad.

A pesar de su perfil minimalista y delgadez extrema cuenta con una batería de alta densidad de 5.000 mAh con un contenido de silicio-carbono del 16%, respaldada por una gestión térmica avanzada y múltiples protecciones de seguridad para un rendimiento fiable y estable.

Un rival barato de los AirPods Pro

Aunque están pensados tanto para usuarios de Android como de iOS, lo cierto es que los Redmi Buds 8 Pro se colocan como una de las alternativas para quienes quieren unos auriculares baratos con excelente rendimiento. Una combinación ambiciosa y con la que Xiaomi cumple.

Redmi Buds 8 Pro Xiaomi El Androide Libre

Cuentan con una configuración mejorada de triple controlador coaxial que proporciona graves más profundos, voces más claras y un audio equilibrado en todas las frecuencias. Gracias a su compatibilidad con Dolby Audio, pueden añadir dimensionalidad y claridad a la experiencia de audio.

Igualmente interesante es el rendimiento del sonido envolvente, que se ve reforzado por una unidad de procesamiento de sonido independiente integrada en cada auricular, lo que garantiza una calidad de audio constante en diferentes marcas de smartphones y aplicaciones. Asimismo, incorpora el audio dimensional de Xiaomi, que ofrece múltiples modos de audio espacial dedicados y adaptados a diferentes escenarios de escucha.

Redmi Buds 8 Pro Xiaomi El Androide Libre

También logran una cancelación activa de ruido de hasta 55 dB con un ancho de banda extendido de hasta 5 kHz, reduciendo eficazmente tanto los ruidos de baja frecuencia como el ruido ambiental de tono más alto. Lo hacen a través de un avanzado algoritmo de reducción de ruido adaptativo muestrea el sonido ambiental hasta 32.000 veces por segundo, lo que permite un ajuste en tiempo real para una tranquilidad más suave y constante.

Con respecto a su autonomía, ofrecen 8 horas de reproducción con una única carga o hasta 33 horas con el estuche. Asimismo, admiten carga rápida, ofreciendo hasta 2 horas de escucha con solo 5 minutos de carga.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Xiaomi ha aprovechado su conferencia global celebrada en Barcelona para traer su nueva generación de patinetes eléctricos bautizada como Xiaomi Electric Scooter 6 Series. Se trata de un póker de nuevas soluciones de movilidad que abarcan tanto para los usuarios que buscan alto rendimiento, como que sean portátiles o el primer modelo de entrada a este universo.

Liderando la serie, el modelo insignia Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra establece un nuevo estándar para los trayectos de alto rendimiento. Impulsado por una potencia máxima de 1200W con modo Boost, ofrece una aceleración segura y capacidad para subir pendientes en puentes, rampas e inclinaciones.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Xiaomi El Androide Libre

Uno de los detalles más llamativos es, además de su conectividad inteligente a través de la aplicación Xiaomi Home, la integración con Apple Find My por si lo roban.

Uno de los detalles más llamativos son sus grandes neumáticos todoterreno de 12 pulgadas y una suspensión de doble brazo oscilante proporcionan estabilidad y confort en diversas superficies.

Pensando en ser extremadamente funcional en entornos urbanos, dispone de una autonomía máxima de hasta 75 km y la carga rápida, que recupera hasta 30 km en una sola hora, permiten realizar trayectos diarios prolongados con el mínimo tiempo de inactividad.

Este Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra cuenta con frenos de disco delanteros y traseros, E-Brake, E-ABS, TCS y resistencia al agua IPX6.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Xiaomi El Androide Libre

El confort del usuario y la facilidad de uso se ven potenciados por un manillar curvado ergonómico, una plataforma ensanchada, un acelerador de doble modo (pulgar y rotación), un botón de control físico de cuatro direcciones y una pantalla TFT a color de 3 pulgadas, todo ello presentado en un distintivo acabado Lightning Yellow.



La serie incluye, además del Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, los modelos: Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 y Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, cada uno de ellos diseñado para ofrecer un viaje suave y confortable, combinando practicidad y seguridad para que la movilidad urbana sea sencilla y agradable para conductores de todos los niveles.