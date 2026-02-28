Xiaomi presenta Xiaomi 17 Series, sus nuevos móviles de gama alta llevan la fotografía con Leica a un nuevo nivel

Xiaomi ha dado un golpe de autoridad. La compañía acaba de lanzar Xiaomi 17 Series, sus nuevos smartphones de gama alta: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y el Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Lo ha hecho en Barcelona, en el marco del Mobile World Congress que arranca oficialmente este lunes y donde atraerá todas las miradas.

Sus teléfonos flagship no llegan solos, la empresa ha aprovechado y ha lanzado un aluvión de nuevos productos que van desde dispositivos AIoT, auriculares, wearables o su nueva familia de scooters eléctricos. Una apuesta con la que amplían el ecosistema conectado de la firma.

La Xiaomi 17 Series ha sido el eje central de la presentación, donde ha revelado una evolución significativa de su colaboración con Leica. Una alianza que ha encontrado un nuevo marco de I+D conjunta aprovechando un nuevo modelo de cocreación estratégica que refleja "una asociación más profunda y completa de extremo a extremo", explican.

Lo cierto es que este trío de nuevos teléfonos flagship llega con una clara ambición: establecer un nuevo estándar para la fotografía móvil. Ya lo hacía con la excelente Xiaomi 15 Series, pero ahora va un paso más allá.

Los nuevos teléfonos logran combinar un rendimiento de imagen en fotografía y vídeo a nivel insignia, al tiempo que combinan la experiencia con un diseño elegante, duradero y ergonómico. La sensación es clara: tenemos una cámara de foto entre las manos con una mayor ligereza y comodidad que el año pasado.

Diseño ultrafino, rendimiento máximo

A primera vista, lo primero que llama la atención de los nuevos dispositivos es su diseño. Son más refinados, premium y elegantes que nunca. Prioriza el minimalismo elegante con el aspecto profesional que le da el sello fotográfico. Sus líneas limpias y bordes suaves crean una estética sobria y sofisticada que refleja el paso hacia adelante que da la compañía en esta nueva generación.

Es especialmente llamativo en el Xiaomi 17 Ultra. Con sólo 8,29 mm de grosor y un peso de 218,4 gramos luce un cuerpo refinado y plano, con biseles ultrafinos y nuevo módulo de cámara mucho más compacto que aporta armonía al conjunto.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

En el Ultra tenemos una enorme pantalla plana de 6,9 pulgadas, de biseles ultrafinos y un increíble brillo de 3.500 nits pico que garantiza una experiencia visual inmersiva en un panel casi sin bordes. Además, su módulo de cámara es considerablemente más compacto. Pese a esta delgadez es robusto y resistente. La compañía explica que tiene una resistencia a las caídas un 30% mayor que su predecesor.



Sin embargo, si queremos potencia pero en dimensiones más compactas ahí es donde aparece el Xiaomi 17. Con un grosor de 8,06 mm y un peso de 191 gramos integra un rediseño del módulo de cámara, una curvatura reducida en la transición del marco y biseles ultrafinos de 1,18 mm. Asimismo, también dispone de la estructura Xiaomi Guardian que incluye un marco de aluminio 6M42, Xiaomi Shield Glass y certificación IP684.

xiaomi 17 5.jpg

Con respecto a lo que son capaces, cada miembro de Xiaomi 17 Series dispone de la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento inigualable. El chip más avanzado de Qualcomm está preparado para las tareas móviles más exigentes, desde el gaming de alta intensidad hasta la multitarea productiva.



En lo que se refiere a su autonomía, el Xiaomi 17 Ultra alberga una batería de 6.000 mAh (typ) con carga por cable de 90W y carga inalámbrica de 50W, mientras que Xiaomi 17 cuenta con una batería de 6.330 mAh (typ) con carga por cable de 100W y carga inalámbrica de 50W.

Xiaomi y Leica: más allá de la imagen

Pero si hay un verdadero reclamo en esta nueva generación de teléfonos flagship de Xiaomi es su potencial fotográfico. Es por ello que Xiaomi continúa su asociación con Leica para mejorar la experiencia de imagen en Xiaomi 17 Series.

Gracias al tratamiento y configuración de lentes ópticas Leica UltraPure, la serie ofrece un rendimiento fiable en diversas condiciones de iluminación, preservando el detalle tanto en escenas brillantes como con poca luz. La configuración busca una luz más limpia en el sensor. Haciendo que la fidelidad y naturalidad de la imagen sea lo primordial. Asimismo la fotografía en toda la serie se apoya en herramientas como AI Creativity Assistant y funciones de Xiaomi HyperConnect, permitiendo un flujo de trabajo de disparo y edición más flexible.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

La estrella en fotografía es el Xiaomi 17 Ultra. No sólo es potente, también versátil y capaz. Marca nuevos hitos en la ambición fotográfica móvil de Xiaomi siendo el primer sensor de cámara principal LOFIC de 1" de la compañía.

Este sensor de imagen Light Fusion 1050L utiliza tecnología de condensadores de vanguardia para aumentar significativamente la capacidad de carga completa y permitir un rendimiento HDR de nueva generación. Las fotografías son más realistas, nítidas y captan realmente lo que nos rodea con una fidelidad como nunca.

El otro gran detalle clave de la cámara de Xiaomi 17 Ultra es la cámara Leica de 200 megapíxeles, que cuenta con un zoom óptico mecánico de 75-100 mm.

Lente Leica APO en el Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Omicrono

Está construido bajo las referencias ópticas Leica APO, la cámara teleobjetivo mantiene una alta calidad de imagen en todo el rango de zoom y se expande hasta una distancia focal equivalente de 400 mm (17.2x). Además, ofrece videografía ultradinámica con grabación de nivel cinematográfico, incluyendo Dolby Vision o ACES Log hasta 4K 120fps.

También ambicioso pero más comedido es el buque insignia compacto. Xiaomi 17 cuenta con un sistema de imagen versátil centrado en el sensor Light Fusion 950 de 1/1,31" y un Super Píxel 4-en-1 de 2,4μm. Lo complementa una lente teleobjetivo flotante Leica de 60 mm, que ofrece retratos profesionales, zoom de 5 aumentos de nivel óptico, macro preciso de 10 cm y un AI Ultra Zoom de 20x. Unifica los 50 megapíxeles en todas las cámaras, incluyendo el selfie que dispone de enfoque automático mejorado.

Leica Leitzphone de Xiaomi Xiaomi Omicrono

A nivel de fotografía cabe destacar que, con motivo del centenario de Leica, la compañía se ha asociado con Xiaomi para trasladar su legado icónico y su filosofía de diseño a un dispositivo móvil de vanguardia, el Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

Este móvil, además de contar con un cuerpo de aleación de aluminio duradero con un acabado anodizado en níquel. En el apartado de software, una interfaz ajustada por Leica ofrece una fotografía intuitiva y artística.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

El principal reclamo de este modelo es un innovador dial físico con acabado moleteado que ofrece la sensación de una cámara de zoom real en la mano, denominado Leica Camera Ring. El teléfono también introduce el modo Leica Essential, que recrea la calidad de imagen y el estilo fotográfico de cámaras icónicas de Leica, como la Leica M9 y la Leica M3.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad de Xiaomi 17 Series; Xiaomi 17 se podrá comprar en versiones de 12 GB de RAM y 256 o 512 GB por 999,99 o 1.099,99 € y cuatro colores Black, Venture Green, Alpine Pink e Ice Blue.

Colores del Xiaomi 17 Xiaomi Omicrono

Xiaomi 17 Ultra en los colores Black, White, Starlit Green y en dos variantes de capacidad, 16 GB de RAM con 512 GB o 1 TB de almacenamiento por 1.499,99 € y 1.699,99 €, respectivamente. Por último, el Leica Leitzphone powered by Xiaomi llegará en color Black con una capacidad de 16GB+1 TB de almacenamiento y estará disponible por 1.999,99€

También se podrán comprar dos kit fotográficos para el Xiaomi 17 Ultra. Una versión estándar por 99,99 € que llega en los colores Silver, White y Purple; así como una versión Pro en color negro por 199,99 euros.